Steigt VW jetzt doch bei Tesla ein?

Gerüchte über einen Einstieg von Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039) bei Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014) gibt es schon seit Längerem. Nun werden diese von VW-Großaktionär Wolfgang Porsche erneut angefacht. Denn der VW-Miteigner schließt eine Beteiligung an dem US-Elektroautohersteller anscheinend doch nicht aus.

"Man muss immer alles überlegen dürfen", erklärte Wolfgang Porsche auf Fragen von Journalisten am Rande einer VW-Veranstaltung am Vorabend der Automesse IAA in Frankfurt. Nach Einschätzung des 76-Jährigen ist Tesla allerdings im Moment viel zu teuer.

Spekulationen gegenstandslos?

VW hatte erst im zurückliegenden Monat einen Bericht des "Manager Magazin" zurückgewiesen, wonach Vorstandschef Herbert Diess mit einer Beteiligung an Tesla liebäugelt. VW zufolge seien derartige Spekulationen gegenstandslos.

