Es lebt, möchte man sagen. Denn in den vergangenen Tagen konnte die Aktie der COMMERZBANK ihre Erholung weiter ausbauen. Seit dem Wendepunkt Mitte August bringt es das Kreditinstitut inzwischen immerhin auf eine Performance von rund 23 %. Für einen so angeschlagenen Bankkonzern eine mehr als beachtliche Leistung und reichlich Vorschusslorbeeren.Bildnachweis: Carsten Müller / Bernecker Research AGDoch diese könnten in den nächsten Tagen wieder eingesammelt werden. Und wahrscheinlich Schuld daran hätte die EZB. Denn am Donnerstag steht das nächste Treffen des geldpolitischen Rates auf der Tagesordnung und dann geht es auch um die Frage, ob die Europäische Zentralbank ihre geldpolitischen Maßnahmen weiter lockert. Die Mehrheit des Marktes geht davon aus, da sich gerade in Europa zunehmende Rezessionstendenzen zeigen, insbesondere auch in der größten Volkswirtschaft Deutschland.

