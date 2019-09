Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Applied Intuition, ein führender Anbieter von Simulations- und Infrastrukturlösungen für die Entwicklung autonomer Fahrzeuge, freut sich, die offizielle Vorstellung seiner Applied Development Platform, die für den Einsatz auf Microsoft Azure optimiert ist, auf der IAA 2019 ankündigen zu können. Sie finden uns auf dem Messegelände in Frankfurt, Deutschland, wo wir in Halle 5.0 an Stand C21 Produktdemonstrationen anbieten werden.



Wenn es um die Grundvoraussetzungen für die Entwicklung autonomer Fahrzeuge geht, ist Applied Intuition führend und stattet Ingenieur- und Produktentwicklungsteams mit Software aus, mit der Funktionen für autonomes Fahren schneller, sicherer und einfacher auf den Markt gebracht werden können. Applied stellt die Software-Infrastruktur für die Entwicklung autonomer Fahrfunktionen bereit. Dazu gehören etwa sämtliche Aspekte der Fahrsimulation und Komplettanalysen der Fahrdaten, die im Fahrzeug erhoben werden. Die zahlreichen Produkte von Applied bieten Unterstützung in den unterschiedlichen Aspekten der Entwicklung autonomer Fahrzeuge über den gesamten Entwicklungszyklus hinweg. Diese modular aufgebauten Hilfsmittel können einfach kombiniert werden und so eine voll integrierte End-to-End-Entwicklerumgebung schaffen. Unternehmen, die autonome Fahrzeuge entwickeln, können mithilfe der Applied Development Platform Informationen, Ergebnisse von Simulationen, Fahrdaten und Analysen innerhalb ihrer Organisationen leicht austauschen.



"Wir bei Applied freuen uns darauf, der Industrie eine Simulations- und Infrastrukturlösung zur Verfügung stellen zu können, die hochgradig ausbaufähig ist", sagte Qasar Younis, CEO von Applied Intuition. "Da wir Microsoft Azure nutzen, können wir als Komplettanbieter unsere Lösung für die Ökosysteme für autonome Fahrzeuge und die Automobilindustrie sehr effektiv ausbauen."



Applied Intuition freut sich über die Zusammenarbeit mit Microsoft, nicht zuletzt, weil immer mehr Markteilnehmer aus der Automobilindustrie den Wert des Cloud-Computing erkennen und Teile ihres Geschäfts in die Cloud verlegen.



"Simulationen sind der Schlüssel, wenn es darum geht, sichere, nachhaltige und ausbaufähige Lösungen für das autonome Fahren zu entwickeln", sagte Jurgen Willis, Partner Director des Bereichs Autonomous Driving Solutions bei Microsoft. "Dank der Kapazitäten von Azure beim Cloud- und Edge-Computing kann Applied Intuition Betriebe rund um Globus dabei unterstützen, ihre Entwicklung autonomer Fahrfunktionen zu beschleunigen und die Zeit bis zur Marktreife dramatisch zu verkürzen."



Die Produkte von Applied Intuition auf Microsoft Azure stehen ab sofort zur Verfügung. Weltweit greifen in der Branche führende Unternehmen jeder Größe bereits auf Applied zurück, wenn es darum geht, autonome Fahrzeuge umfassend zu testen und ihre Entwicklung in diesem Bereich massiv zu beschleunigen.



Besucher der IAA, die einen Termin für eine Produktvorführung mit Applied vereinbaren möchten, können das über diesen Link tun: applied.co/iaa



Das Produktangebot von Applied, das auf Simulationen und Analysen spezialisiert ist, stellt mithilfe der Stärken von Microsoft Azure eine ausgefeilte und ausbaufähige Infrastruktur bereit.



