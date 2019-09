Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Henkel nach einer Fachkonferenz der Bank auf "Equal Weight" belassen. Der Konsumgüterhersteller habe von Erwartungen eines verbesserten Umsatzwachstums in der zweiten Jahreshälfte gesprochen, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Hoffnungen von Henkel lägen dabei auf den jüngsten Innovationen bei Waschmitteln sowie auf den verstärkten Investitionen./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2019 / 04:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2019 / 10:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006048432