Binary Tree, Anbieter von Software und SaaS-Lösungen, die Unternehmen überall auf der Welt bei ihrer Transformation unterstützen und ihnen helfen, die Änderungen mit Hilfe der Microsoft-Cloud zu managen, gab heute bekannt, dass es PowerCI Cost Governance eingeführt hat. Diese leistungsstarke, schlanke Unternehmensplattform bietet Einblick in die Azure-Cloud-Ausgaben und etabliert Verantwortlichkeiten im gesamten Unternehmen. PowerCI revolutioniert die proaktive Cloud-Optimierung und bietet mehr als traditionelle oder native Kostenmanagement-Tools auf dem heutigen Markt.

Laut Gartner gehen jährlich schätzungsweise 62 Milliarden USD durch Überbereitstellung und fehlende Größenanpassung verloren. Die Einführung von cloudnativen Kostenmanagement-Technologien hat zu noch größerer Komplexität geführt, da Workflows über eine dezentralisierte Governance und Datenverwaltung verfügen, was einen Verlust an Transparenz, Kontrolle und Agilität bedeutet und dies letztendlich zu steigenden Kosten führt. PowerCI löst diese Probleme, indem es die Lücke in der Finanzgovernance für IT-, Finanz- und Budgetgruppen schließt.

"Unsere Mission bei Binary Tree ist es, Unternehmenstransformationen voranzutreiben und zu beschleunigen", sagte Nick Wilkinson, Chief Executive Officer von Binary Tree. "Unsere Kunden und Partner haben bereits gezeigt, dass sie durch die Implementierung von PowerCI Cost Governance ihre Cloud-Gesamtbetriebskosten um mehr als 40 senken und so den größtmöglichen Nutzen aus ihren Investitionen in die Microsoft Azure Cloud ziehen können."

"CIOs müssen den Geschäftswert während ihres gesamten Weges in die Cloud beweisen, aber sie müssen auch neue Wege finden, um Governance, Kosten und Komplexität zu managen", so Vincent Fournier, Chief Innovation Officer bei Binary Tree. "PowerCITM Cost Governance ermöglicht es Unternehmen, ihre digitalen Investitionen zu managen, indem es geschäftskritische Informationen sammelt und an die richtigen Personen weitergibt, damit diese Entscheidungen treffen können. Sobald eine Entscheidung getroffen wurde, wird sie anhand von Maßnahmen zur Kosteneinsparung nachverfolgt."

Binary Tree bietet Software und SaaS-Lösungen, die Unternehmen überall auf der Welt bei ihrer Transformation unterstützen und ihnen helfen, die Änderungen mit Hilfe der Microsoft-Cloud zu managen. Durch seinen Business-First-Ansatz hat Binary Tree über 50 der Fortune-500-Unternehmen und 10.000 globale Unternehmen bei der Planung, Modernisierung und dem Management von Transformationen, die Microsoft 365, Office 365, Azure, Geschäftsanwendungen und fusionierende Unternehmen betreffen, unterstützt. Das Unternehmen ist ein Microsoft Gold Partner und ein weltweit bevorzugter Anbieter mit Hauptsitz außerhalb von New York City und globalen Niederlassungen in Frankreich, Deutschland, Hongkong, Malaysia, Schweden und Großbritannien. Besuchen Sie www.binarytree.com für weitere Informationen.

