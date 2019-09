Die britische Investmentbank Barclays hat Nestle nach einer Fachkonferenz der Bank auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf den europäischen Nahrungsmittelsektor falle das Schweizer Unternehmen in die Kategorie wachstumsstark und qualitativ hochwertig, schrieb Analyst Warren Ackerman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nestle sei inzwischen auch wieder deutlich wettbewerbsfähiger geworden./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2019 / 04:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2019 / 10:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2019-09-10/16:01

ISIN: CH0038863350