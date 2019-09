SPORTTOTAL AG: sporttotal und Samsung stellen Partnerschaft auf IFA vor DGAP-News: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Kooperation SPORTTOTAL AG: sporttotal und Samsung stellen Partnerschaft auf IFA vor 10.09.2019 / 16:06 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News sporttotal und Samsung stellen Partnerschaft auf IFA vor - sporttotal ab sofort in der Samsung Sportworld verfügbar - Oliver Kahn, Samsung Marketing Director TV & AV Mike Henkelmann und Peter Lauterbach stellten Neuheiten auf Messe für Consumer Electronics und Home Appliances (IFA) vor - Berlin United gewinnt sporttotal-Kamerasystem bei Robokeeper-Schießen Köln, 10. September 2019. sporttotal, eine der größten Multi-Sport-Streaming-Plattformen Deutschlands und einhundertprozentige Tochter der SPORTTOTAL AG, ist ab sofort in der Samsung Sportworld vorinstalliert und somit auf allen Samsung Smart TVs verfügbar. Den Start der neuen Samsung Sportworld, zu der nun auch sporttotal gehört, haben jetzt beide Unternehmen auf der führenden Messe für Consumer Electronics und Home Appliances (IFA) in Berlin bekannt gegeben. Samsung Sportworld verschafft Sportfans Überblick In der Samsung Sportworld werden mit sporttotal neben Amateurfußball auch Sportarten wie Volleyball, Basketball, Eishockey, Feldhockey, American Football und Futsal übertragen. Außerdem behalten Fans die Übersicht über die vielfältigen Angebote sowohl aus dem linearen Fernsehen als auch von Live-Streaming-Anbietern wie Sky Ticket, DAZN sowie die Goalplay App von Oliver Kahn. Dank des neuen Electronic Program Guide (EPG) müssen Zuschauer nicht mehr lange danach suchen, welches Spiel gerade wo läuft. So schafft Samsung in einer einzigen App ein leicht zugängliches Smart-TV-Erlebnis für Sportfans. Die Sportworld kann bequem über den Smart Hub der Samsung TVs der Generation 2019 gestartet werden. Auch für Besitzer eines älteren Modells ab 2015 wird die App per Update verfügbar sein. sporttotal und Samsung rüsten Verein auf Neben dem Launch der sporttotal-App Integration in die Samsung Sportworld konnten Amateurvereine im eins gegen eins gegen einen Robokeeper antreten. Der Sieger freut sich über ein Kamerasystem von sporttotal, einen Samsung 4K QLED TV für das Vereinsheim sowie die neusten Torwarthandschuhe der Firma Goalplay - übergeben von "Titan" Oliver Kahn. Die Fans von Berlin United, dem Team, das sich durchsetzte, werden ihren Verein zukünftig in der Samsung Sportworld bestaunen können. Über die SPORTTOTAL AG: Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Video-Plattformen und Communities (DIGITAL), im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft (VENUES) sowie im Geschäft mit Live-Events (LIVE) wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Amateurvereine mit einer speziellen Videotechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf "sporttotal" zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC TOTAL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus produziert die SPORTTOTAL AG Content für namhafte Unternehmen wie Porsche, Audi, Mercedes/AMG, Red Bull oder VW und veranstaltet hochwertige Live-Erlebnisse wie die Porsche Experience. Weitere Informationen: www.sporttotal.com SPORTTOTAL AG Am Coloneum 2 50829 Köln www.sporttotal.com Tel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0 Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199 info@sporttotal.com Investor Relations BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH Tobias M. Weitzel Tel: +49 (0) 177_7 21 57 60 weitzel@kommunikation-bsk.de 10.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SPORTTOTAL AG Am Coloneum 2 50829 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 7 88 77 0 Fax: +49 (0)221 7 88 77 199 E-Mail: info@sporttotal.com Internet: www.sporttotal.com ISIN: DE000A1EMG56 WKN: A1EMG5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 871511 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 871511 10.09.2019 ISIN DE000A1EMG56 AXC0237 2019-09-10/16:06