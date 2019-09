London (www.anleihencheck.de) - Die Rentenmärkte haben bereits ein großes neues Konjunkturpaket der EZB eingepreist, so Jim Leaviss, Head of Fixed Interest für die Publikumsfonds von M&G Investments.Deutlich sei das an den 10-jährigen Bundesanleihen zu erkennen, die mit einer Rendite von minus 0,57 Prozent unter dem aktuellen Einlagensatz der EZB von minus 0,4 Prozent lägen. Außerdem werde dieses Renditeniveau als Indikator für die Erwartung möglicher neuer Lockerungsprogramme gesehen. ...

