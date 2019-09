Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Deutsche Bank wieder. Beim angepeilten Ertragswachstum präsentiert sich die Bank zuletzt vorsichtiger als noch im Juli. Grund sind die anhaltend niedrigen Zinsen und die abflauende Konjunktur in vielen Ländern. Bei den Verkäufen steht Wirecard auf dem ersten Platz. Nachdem JP Morgan den Wert heute mit "Neutral" bewertet hat, gehört die Aktie zu den größten Verlierern am Markt. Das Kursziel bezifferte JP Morgan auf 165 Euro.