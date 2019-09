Der GBC-Analyst Cosmin Filker hat mit Christiane Bohm, Vorstand der CR Capital Real Estate AG, über die zuletzt positive Kursentwicklung und den Einfluss politischer Entscheidungen auf das Geschäft des Unternehmens gesprochen.

GBC AG: Ihr Aktienkurs hat sich in den vergangenen 12 Monaten hervorragend entwickelt. Nach der Hauptversammlung gab es sogar nochmal einen deutlichen Kurssprung. Wie erklären Sie sich diesen Kursanstieg?Christiane Bohm: Wir freuen uns für unsere Investoren über die deutliche Kursteigerung der letzten Monate. Die positive Entwicklung des Aktienkurses dauert im Übrigen schon über vier Jahre an. Unser Geschäftsmodell und die Devise "Bestes Produkt zum besten Preis" zahlt sich aus - darauf sind wir natürlich stolz. Wir haben uns vor vier Jahren bereits für bezahlbaren Wohnraum eingesetzt. Dieses Konzept haben wir in unserem Pilotprojekt in Leipzig umgesetzt. Neben der preisbewussten Bauweise verzichten wir bewusst auf hohe Finanzierungskosten, teure Vorratshaltung und externe Vertriebsgebühren. Wir stehen für bezahlbaren Wohnraum, und bezahlbarer Wohnraum ist immer gut. Vor allem, wenn die Zeiten wirtschaftlich und politisch unsicher werden.GBC AG: Frau Bohm, die CR Capital Real Estate AG ist als Projektentwickler für den Wohnimmobilienbereich derzeit in Leipzig und Berlin tätig. Dabei sind Immobilien besonders in Berlin ein derzeit heißdiskutiertes Thema, Stichwort: Mietendeckel. Welche Einschätzungen haben Sie dazu und wie ist Ihre Gesellschaft von der aktuellen Diskussion betroffen?Christiane Bohm: Die Diskussionen führen zur Verunsicherung am Markt. In Berlin fallen sogar die Grundstückspreise und der Arbeitsmarkt entspannt sich. Das ist eigentlich gut für uns. Diese Vorteile geben wir selbstverständlich an unsere ...

