BERLIN (Dow Jones)--Die Digitalwirtschaft unterstützt die Pläne der Bundesregierung zum Aufbau einer europäischen Cloud. "Datensouveränität und Datenzugang sind wesentliche Erfolgsfaktoren für eine datengetriebene Wirtschaft, insbesondere für Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz", sagte der Vorstandsvorsitzende des Eco-Verbands der Internetwirtschaft am Dienstag in Berlin.

Auch die Wirtschaft unterstützt laut einer Umfrage eine stärkere Unabhängigkeit von Google, Facebook, Amazon und Co. Rund 80 Prozent der Entscheidungsträger in deutschen Unternehmen halten digitale Souveränität als wesentlich für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands. 61 Prozent forderten die Bundesregierung auf, konkrete Maßnahmen zur digitalen Souveränität zu ergreifen, wie die repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag des Eco-Verbands ergab. Für die Erhebung wurden 500 Unternehmensentscheider verschiedener Branchen befragt.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) treibt die Pläne einer europäischen Cloud unter dem Projektnamen "Gaia-X" an. Das Ergebnis soll beim Digitalgipfel Ende Oktober in Dortmund offiziell präsentiert werden. An der Entwicklung sind unter anderem die Deutsche Telekom, Siemens und SAP beteiligt.

Bislang sei Europa bei der Datensouveränität nicht immer Schrittmacher, sagte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Thomas Bareiß. In den USA seien teils mehr als 150 Milliarden Dollar pro Unternehmen ausgegeben worden. Das Ministerium hoffe dennoch, in zwei Monaten ein Projekt auf den Weg zu bringen, "das andere Länder längst haben", so Bareiß. "Wir brauchen eine Dateninfrastruktur, um die Wettbewerbsfähigkeit deutscher und europäischer Firmen zu stärken."

September 10, 2019

