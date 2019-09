Köln (ots) - sporttotal, eine der größten Multi-Sport-Streaming-Plattformen Deutschlands und einhundertprozentige Tochter der SPORTTOTAL AG, ist ab sofort in der Samsung Sportworld vorinstalliert und somit auf allen Samsung Smart TVs verfügbar. Den Start der neuen Samsung Sportworld, zu der nun auch sporttotal gehört, haben jetzt beide Unternehmen auf der führenden Messe für Consumer Electronics und Home Appliances (IFA) in Berlin bekannt gegeben.



Samsung Sportworld verschafft Sportfans Überblick



In der Samsung Sportworld werden mit sporttotal neben Amateurfußball auch Sportarten wie Volleyball, Basketball, Eishockey, Feldhockey, American Football und Futsal übertragen. Außerdem behalten Fans die Übersicht über die vielfältigen Angebote sowohl aus dem linearen Fernsehen als auch von Live-Streaming-Anbietern wie Sky Ticket, DAZN sowie die Goalplay App von Oliver Kahn. Dank des neuen Electronic Program Guide (EPG) müssen Zuschauer nicht mehr lange danach suchen, welches Spiel gerade wo läuft. So schafft Samsung in einer einzigen App ein leicht zugängliches Smart-TV-Erlebnis für Sportfans. Die Sportworld kann bequem über den Smart Hub der Samsung TVs der Generation 2019 gestartet werden. Auch für Besitzer eines älteren Modells ab 2015 wird die App per Update verfügbar sein.



Sporttotal und Samsung rüsten Verein auf



Neben dem Launch der sporttotal-App Integration in die Samsung Sportworld konnten Amateurvereine im eins gegen eins gegen einen Robokeeper antreten. Der Sieger freut sich über ein Kamerasystem von sporttotal, einen Samsung 4K QLED TV für das Vereinsheim sowie die neusten Torwarthandschuhe der Firma Goalplay - übergeben von "Titan" Oliver Kahn. Die Fans von Berlin United, dem Team, das sich durchsetzte, werden ihren Verein zukünftig in der Samsung Sportworld bestaunen können.



Über sporttotal



Die sporttotal.tv gmbh ist eine einhundertprozentige Tochter der Kölner SPORTTOTAL AG und Anbieter einer der größten Multi-Sports-Streaming-Plattformen Deutschlands: sporttotal. Das Unternehmen stattet Fußballvereine von der vierthöchsten Spielklasse abwärts sowie Sportvereine der Sportarten Volleyball, Hockey, Basketball, Futsal, American Football und Eishockey mit einer speziellen Kameratechnologie aus, die es erlaubt, Spiele in hoher Qualität vollautomatisch zu übertragen. Mittlerweile hat sporttotal über 630 Kamerasysteme bei Vereinen aus 23 Verbänden installiert und über 11.600 Spiele gestreamt. sporttotal wird von namhaften Partnern unterstützt: Allianz Deutschland und Telekom Deutschland sind Gründungspartner, FUSSBALL.DE ist Kooperationspartner, BILD ist Medienpartner, FUMS ist Presenter und Hyundai ist offizieller Partner der Plattform.



