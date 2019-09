Mitbegründer werden die preisgekrönte Anwendungssicherheitsplattform des Unternehmens auf drei bevorstehenden Cybersicherheitsveranstaltungen vorstellen

Cequence Security, ein Anbieter innovativer Anwendungssicherheitslösungen für moderne hyperverbundene Unternehmen, hat heute seine globale Expansion mit der Eröffnung seiner EMEA-Zentrale in München, Deutschland, vorangetrieben. Darüber hinaus wurde David Curran zum Vice President der EMEA-Region und James Sherlow zum Director of Solutions Engineering ernannt. Die Anwendungssicherheitsplattform (ASP) von Cequence, die mehrere Sicherheitsfunktionen und bahnbrechende Innovationen zum Schutz von Anwendungen auf Web-, Mobil- und API-Basis vereint, wird auf drei wichtigen Veranstaltungen vorgestellt:

OWASP Global AppSec-Konferenz vom 26. bis 27. September 2019 in Amsterdam, auf der Cequence Chief Product Officer und Mitbegründer Ameya Talwalkar als Redner auftreten werden.

ISMG Cybersecurity Summit am 22. Oktober 2019 in London, bei dem Ameya Talwalkar ebenfalls als Redner auftreten wird.

Aviation ISAC Summit in Barcelona, Spanien, der globalen Veranstaltung für Cybersicherheit in der Luftfahrt vom 30. Oktober bis 1. November 2019, auf der Cequence Chief Technology Officer und Mitbegründer Shreyans Mehta als Redner auftreten werden.

Die preisgekrönte Cequence-Plattform, die die heutigen cloudnativen, containerbasierten Anwendungen unterstützt, wurde kürzlich unter zahlreichen Mitbewerbern von Network Products Guide als "Startup des Jahres" im Bereich Sicherheitssoftware ausgewählt. Das Unternehmen und die Plattform erhielten seit dem Start der Plattform im November 2018 von Fachleuten, Kunden und Analysten sieben Anerkennungen und Auszeichnungen.

Weltweit führende Unternehmen aus den Bereichen Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Verbraucherdienstleistungen und soziale Medien verlassen sich auf Cequence ASP und seine integrierten Module, um ihre Web-, Mobil- und API-basierte Anwendungsebene mit beispielloser Effizienz zu schützen. Das CQ botDefense-Modul verhindert böswillige Bot-Angriffe, indem es die patentierte CQAI-Analyse-Engine verwendet, um automatisierte Angriffe, die legitim zu sein scheinen, zu erkennen und abzuwehren. Das CQ appFirewall-Modul verwendet ebenfalls CQAI, um ununterbrochene Sicherheit zu gewährleisten, sogar bei fortlaufenden Anwendungsaktualisierungen und Änderungen an Produktions-Apps durch DevOps-Teams. Es verhindert Angriffe auf Web-, Mobil- und API-basierte Anwendungen und verhindert unerwünschten Anwendungsverkehr in Unternehmensnetzwerken.

"Hyperverbundene Unternehmen in der gesamten EMEA-Region sind heute führend in der digitalen Wirtschaft, und ihre mit dem Internet verbundenen Anwendungen und APIs sind zunehmend das Ziel hochentwickelter semantischer und syntaktischer Angriffe", sagte David Curran, Vice President der EMEA-Region von Cequence. "Cequence ASP bietet beispiellosen Schutz vor Missbrauch von Geschäftslogik wie Kontenübernahme, gefälschten Konten, Content Scraping, Bestandsverweigerung, DDoS auf Anwendungsebene, API-Missbrauch, Geschenkkartenbetrug, Klickbetrug und Aggregator-Missbrauch. Es ist eine bahnbrechende Technologie, und ich fühle mich geehrt, dass ich dazu beitragen kann, die Sicherheitslage dieser Unternehmen zu stärken."

Zusätzliche Ressourcen:

David Curran, Vice President, EMEA Biografie

James Sherlow, Director of Solutions Engineering, EMEA Biografie

Cequence Security

Über Cequence Security

Cequence Security ist ein durch Risikokapital finanziertes Cybersicherheits-Softwareunternehmen, das im Jahr 2015 gegründet wurde und in Sunnyvale, Kalifornien, ansässig ist. Die Mission des Unternehmens besteht darin, die Anwendungssicherheit zu transformieren, indem mehrere innovative Sicherheitsfunktionen in einer offenen, KI-basierten Softwareplattform konsolidiert werden, die die Web-, Mobil- und API-basierten Anwendungen der Kunden schützt und die heutigen cloudnativen, containerbasierten Anwendungsarchitekturen unterstützt. Das Unternehmen wird von Branchenveteranen geführt, die zuvor in Führungspositionen bei Palo Alto Networks und Symantec tätig waren. Zu den Kunden zählen F500-Unternehmen in mehreren vertikalen Märkten. Darüber hinaus wurde die Lösung mehrfach in der Branche ausgezeichnet, unter anderem als "Cool Vendor" 2018 von Gartner. Erfahren Sie mehr unter www.cequence.ai.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190910005828/de/

Contacts:

Ansprechpartner Medien:

Dan Chmielewski

Madison Alexander PR

Büro: +1 714-832-8716

Mobil: +1 949-231-2965

dchm@madisonalexanderpr.com