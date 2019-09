Vaduz (ots/ikr) - Die Regierung hat in Ihrer Sitzung vom 10. September 2019 den Termin für die Volksabstimmung zum Finanzbeschluss über die Genehmigung eines Verpflichtungskredits für den Neubau eines Landesspitals und die Genehmigung der Umwidmung des Vaduzer Grundstücks Nr. 2506 vom Finanzvermögen in das Verwaltungsvermögen festgelegt. Die Volksabstimmung findet am Sonntag, 24. November 2019, statt.



