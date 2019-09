Die Unternehmen kooperieren, um erstklassige ADAS-Lösungen für globale Automobil-Erstausrüster anzubieten

AEye, ein weltweit führender Anbieter von Solid-State-LiDAR-basierten künstlichen Wahrnehmungssystemen und Entwickler von iDAR, gab heute bekannt, dass sein AE110-System eine integrierte Komponente im HELLA-Demonstrationsfahrzeug auf der IAA sein wird, der weltweit größten Automobilmesse, die diesen Monat in Frankfurt stattfindet.

HELLA und AEye gaben im Januar bekannt, dass die beiden Unternehmen eine gemeinsame Entwicklungs- und Fertigungsvereinbarung abgeschlossen haben, um den globalen Automobil-Erstausrüstern erstklassige ADAS-Lösungen anzubieten. Die physische Co-Lokalisierung des künstlichen AE110-Solid-State-LiDAR-basierten Wahrnehmungssystems von AEye mit der HELLA-Kamerasoftware und dem HELLA-Radar ist der erste Schritt zu einer deutlich engeren Integration, die aus dieser Zusammenarbeit resultiert.

"Wir sind sehr stolz auf den Fortschritt unserer laufenden Zusammenarbeit mit HELLA und freuen uns, der IAA-Community unsere neuesten Produkte vorzustellen", sagte Luis Dussan, Gründer und CEO von AEye. "Ausgewählte Besucher am HELLA-Stand können das AE110 in Aktion erleben und sehen, was möglich ist, wenn zwei Unternehmen mit einer gemeinsamen Vision zusammenarbeiten, um ein außergewöhnliches Produkt zu liefern."

"Dies ist ein wichtiger Schritt in einer bereits erfolgreichen Partnerschaft mit AEye", sagte Frank Petznick, Mitglied des Elektronik-Vorstands und Leiter des globalen Produktzentrums für Automatisiertes Fahren bei HELLA. "Gemeinsam entwickeln wir wegweisende Produkte, die auf die spezifischen Anforderungen der globalen Automobilhersteller zugeschnitten werden können."

iDAR liefert bessere Daten, noch schneller

Das AE110 verfügt über den branchenweit einzigen softwaredefinierbaren, Solid-State-basierten agilen LiDAR mit integrierter künstlicher Intelligenz und branchenführender Performance. Das AE110-Sensorsystem liefert vier- bis achtmal so viele Informationen wie herkömmliche LiDAR-Sensoren der ersten Generation und das bei einem Bruchteil der Zeit und Energie.

Auf der IAA zeigt HELLA einige der einzigartigen Fähigkeiten des AE110, darunter die sofortige Bildauflösung in Form einer Definition mehrerer Interessenbereiche innerhalb einer Szene, LiDAR-first perception, ein vollständig softwaredefinierbares Sensorsystem mit einem umfassenden Software Development Kit (SDK) mit voller ROS-Unterstützung und Datenmanagement-Tools zum Importieren und Integrieren heterogener Sensordaten.

Design für die Produktionsfähigkeit

Die Strategie von AEye ist es, nach den Gesichtspunkten Kosten, Qualität und Effizienz der Lieferkette zu entwickeln und mit führenden Unternehmen zusammenzuarbeiten, um Produkte in Automobilqualität im Maßstab herzustellen. HELLA wird daher Erfassungs- und Wahrnehmungslösungen auf Basis der iDAR-Technologie von AEye entwickeln und herstellen, die auf die individuellen ADAS-Anforderungen der Erstausrüster zugeschnitten sind.

AEye hat kürzlich ein Whitepaper über LiDAR-Metriken veröffentlicht, "Rethinking the three R's of LiDAR" (Umdenken bei den drei R's von LiDAR), das die "intelligenten" Systeme der zweiten Generation und ihre Fähigkeit, intelligente Abtastung und redundante Sensoren einzusetzen, berücksichtigt, um die Sicherheit zu erhöhen und beispiellose Energieeinsparungen zu erzielen.

Weitere Informationen über die AE110, einschließlich eines detaillierten Datenblattes, finden Sie unter https://www.aeye.ai/products.

Besuchen Sie den HELLA-Stand auf der IAA in der New Mobility World, Halle 5 Stand B06.

Über AEye

AEye ist ein Pionier auf dem Gebiet der künstlichen Wahrnehmung und Schöpfer von iDAR, einem Wahrnehmungssystem, das als das Auge und der visuelle Kortex von autonomen Fahrzeugen fungiert. Seit der Vorführung des Solid-State-LiDAR-Scanners im Jahr 2013 hat AEye Pionierarbeit für bahnbrechende Fortschritte in der intelligenten Sensorik geleistet. Das Unternehmen mit Sitz in der San Francisco Bay Area wird von weltweit renommierten Investoren wie Kleiner Perkins Caufield Byers, Taiwania Capital, HELLA Ventures, LG Electronics, Subaru-SBI, Aisin, Intel Capital, Airbus Ventures und anderen unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.aeye.ai

