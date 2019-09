Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges Mobimo eröffnet Mattenhof in Kriens 10.09.2019 / 17:35 --------------------------------------------------------------------------- Medienmitteilung Mobimo eröffnet Mattenhof in Kriens Luzern, 10. September 2019 - Was 2007 als städtebauliche Vision für eine bestens erschlossene Brache begann, ist nun Realität: Der Mattenhof. Nach den Plänen der Luzerner Architekturbüros Scheitlin Syfrig Architekten und Schärli Architekten realisierten Mobimo und die Anlagegruppe CSA Real Estate Switzerland auf einer Gesamtfläche von über 21'000 m2 ein neues, gemischt genutztes Krienser Quartier. Im Verlauf eines gut zehn Jahre dauernden Entwicklungsprozesses entstand unmittelbar neben dem Bahnhof Kriens Mattenhof das urbane Zentrum des Lebensraums Luzern Süd. Der Mattenhof umfasst 275 Wohnungen, über 21'000 m2 Büroflächen, knapp 7000 m2 Geschäfts- bzw. Retailflächen und ein «Holiday Inn Express»-Stadthotel mit 160 Zimmern. Gemeinsam mit den Städten Kriens und Luzern hat das Immobilienunternehmen Mobimo die Entwicklung des gesamten Areals vorangetrieben. Den Löwenanteil des Mattenhofprojekts entwickelte Mobimo für das eigene Portfolio. Die CSA Real Estate Switzerland (eine Anlagegruppe der Credit Suisse Anlagestiftung) erwarb im Jahr 2016 ein Teilprojekt, das nun unter dem Namen «Matteo» - als Teil des Mattenhofs - vermarktet wird. Die städtebaulichen Leitlinien aus dem Gestaltungsplan von 2012 stammen vom Luzerner Architekturbüro Scheitlin Syfrig Architekten und geben eine städtische, verdichtete Struktur vor. Scheitlin Syfrig zeichnet auch für die Architektur des Mobimo-Projekts verantwortlich, während das Matteo-Gebäude von Schärli Architekten entworfen wurde. Das Mobimo-Projekt erfüllt die Nachhaltigkeitsstandards des SIA 2040 sowie die Vorgaben der 2000-Watt-Gesellschaft. Das CSA-Projekt zeichnet sich durch Minergie ECO und greenproperty Gold aus. Erfreulicher Vermietungsstand Die 129 Wohnungen im Mobimo-Teil sind wenige Wochen nach Abschluss der Bauarbeiten mehr als zur Hälfte vermietet. Bei den Geschäftsflächen beläuft sich der Vermarktungsstand auf knapp 70%. Das Hotel ist bereits ausgezeichnet ausgelastet. Flächenmässig der bedeutendste Mieter auf dem Areal ist Swisscom. Das Unternehmen bezieht mit rund 400 Mitarbeitenden insgesamt 7500 m2 Fläche, verteilt auf fünf Stockwerke. Weitere Mieter wie Electrolux, Fresenius Kabi, Migros, Bächli Bergsport, Heggli Reisen weltweit, Bucher Hair & Style, eine Frauenarztpraxis und ein Zahnarzt, eine Filiale von Medbase mit einer Apotheke im Erdgeschoss, die Bäckerei Hug sowie die Restaurants Nooch und Jack's Cevap House gewährleisten ein breit gefächertes Dienstleistungsangebot für die Bewohner und Besucher des Quartiers und für die Hotelgäste. «My elastic eye» erweitert Architektur um sinnlichen Faktor Mit «My elastic eye» verfügt der Mattenhof über ein identitätsstiftendes Kunstwerk: Der Bieler Künstler Raphael Hefti belegte den Boden mit unzähligen, mikroskopisch kleinen Glasperlen, die das Sonnenlicht in die Spektralfarben brechen und so dem Schatten des Betrachters einen holographischen, kreisförmigen Regenbogen beiseite stellen. Die Sonne ist für die künstlerische Intervention konstitutiv, sie begleitet den Schatten bei jedem Schritt durch das Quartier. Die Rezeption der Arbeit ist dabei eine äusserst intime - der Effekt ist einzig vom Betrachter selbst sichtbar, der farbige Kranz auf Kopfhöhe des Betrachters bleibt anderen verborgen. Dem entgegen gestellt ist die Gestaltung der Skulptur: Die Applikation des Materials verläuft in konzentrischen Kreisbahnen, welche sich über die gesamte Fläche des Mattenhofs erstrecken. Raphael Heftis Intervention vereint die verschiedenen Gebäude, Plätze und Winkel des Quartiers zu einem Ort für geteilte Erfahrungen und erweitert die Architektur um einen sinnlichen Faktor. Mehr: www.mobimo-art.ch Auftakt zur weiteren Entwicklung von Luzern Süd Der Mattenhof stellt für Mobimo eine rentable Investition im Wirtschaftsraum Zentralschweiz bzw. Luzern Süd dar. Luzern Süd, der neue Lebensraum im Grenzbereich der Gemeinden Kriens, Horw und Luzern, ist einer der grossen Entwicklungsschwerpunkte der Region. Für die Standortgemeinde Kriens ist der Mattenhof mit seinen über 600 Arbeitsplätzen und vielen neuen Bewohnern eine bedeutende städtebauliche Ergänzung und dessen Fertigstellung gleichsam der Auftakt zur weiteren Entwicklung von Luzern Süd. Eröffnungsfest am 14. September Bewohner, Geschäftsmieter, die CSA Real Estate Switzerland und Mobimo feiern die Eröffnung des Mattenhofs am Samstag, 14. September 2019, mit einem abwechslungsreichen Quartierfest. Die Bevölkerung ist dazu herzlich eingeladen. Mehr Informationen: www.mattenhofluzern.ch Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Mobimo Holding AG Marion Schihin, Unternehmenskommunikation +41 44 397 11 86 marion.schihin@mobimo.ch www.mobimo.ch Über Mobimo: Die Mobimo Holding AG wurde 1999 in Luzern gegründet und ist seit 2005 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von über CHF 3,2 Mrd. gehört die Gruppe zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Das Portfolio besteht aus Anlage- und Entwicklungsobjekten an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Mit ihren Wohn- und Geschäftsliegenschaften erwirtschaftet Mobimo stabile Mieterträge und mit ihrer Entwicklungskompetenz und der vollen Pipeline schafft sie Wertsteigerungspotenzial im eigenen Portfolio und für Dritte. Das Investitionsvolumen der Entwicklungsobjekte für das eigene Portfolio beläuft sich auf rund CHF 0,7 Mrd. Mobimo verfügt über ein solides Geschäftsmodell, verfolgt eine nachhaltige Strategie und bietet ihren Aktionären eine attraktive Rendite.