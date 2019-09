DAX kämpft sich in die Gewinnzone, mögliche VW-Beteiligung an Tesla

Nach einem etwas schwächeren Handelsauftakt konnte der DAX am heutigen Dienstag zurück in die Gewinnzone wechseln. Der Kurszuwachs hielt sich allerdings in engen Grenzen.

Das war heute los. Im DAX gab es heute nur wenig Bewegung zu vermelden. Nachdem das wichtigste deutsche Börsenbarometer am Morgen zeitweise um 0,4 Prozent zurücksetzte, verzeichnete der Index am Nachmittag kurzfristig ein Plus von rund 0,5 Prozent.

Der Grund für die derzeitige Bewegungsarmut im DAX dürfte die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) sein, die an diesem Donnerstag stattfindet. Hier wird mit einer weiteren Lockerung der Geldpolitik in Form einer erneuten Senkung der bereits negativen Zinsen für Bankeinlagen gerechnet. Ob die hohen Erwartungen erfüllt werden, bleibt abzuwarten. Dementsprechend halten sich die Anleger mit Aktien-Neuinvestitionen aktuell zurück.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX überzeugte erneut Continental (WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004). Die Aktie des Reifenherstellers und Automobilzulieferers legte zeitweise um rund 6 Prozent zu und setzte damit die Mitte August gestartete Aufholbewegung fort.

