NetCents Technology übermittelt Schreiben des CEOs an Aktionäre DGAP-News: NetCents Technology Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous NetCents Technology übermittelt Schreiben des CEOs an Aktionäre 10.09.2019 / 18:43 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - September 10, 2019) - NetCents Technology Inc. (CSE: NC) (FSE: 26N) (OTCQB: NTTCF) ("NetCents" oder das "Unternehmen") freut sich, seinen AktionÀren ein Schreiben seines CEOs Clayton Moore ÃŒbermitteln zu dÃŒrfen. Sehr geehrte AktionÀre, seit wir an den Start gegangen sind, haben wir mutig einen Ansatz verfolgt, der Risiken und VolatilitÀt fÃŒr HÀndler und Verbraucher bei der EinfÃŒhrung eines neuen Zahlungsmittels minimiert. Wir haben die Abwicklung von KryptowÀhrungen nahtlos integriert und dafÃŒr gesorgt, diese beiden SchlÃŒsselgruppen zu motivieren, die ja zusammen mit Ihnen die Eckpfeiler unseres Wachstums darstellen. Uns war klar: Damit dieses Vorhaben schon von Beginn an gut angenommen wird, brauchten wir ein neues Niveau an Schutzprotokollen gegen Betrug und IdentitÀtsdiebstahl. Zugleich mussten wir diszipliniert behördliche Vorgaben einhalten, um die IntegritÀt unseres Systems zu wahren. Wir haben bei Verbrauchern Vertrauen aufgebaut und eine nahtlose, intuitive, Terminal-fÀhige Nutzererfahrung fÃŒr Einkauf, Verkauf und Transaktionen mit KryptowÀhrungen geschaffen. In den letzten rund zwei Jahren haben wir aggressiv ein wendiges HÀndlerportal-Netzwerk aufgebaut. Und wir haben stets auf unseren Grundsatz vertraut: "Wenn wir es bereitstellen, kommen auch die Kunden" - und so war es auch. Heute verfolgen wir genauso aggressiv die nÀchsten Schritte. Das HÀndlerportal von NetCents ist nach den meisten SchlÃŒsselkennzahlen ein Erfolg. Transaktionsvolumen, durchschnittliche Transaktionswerte, Verarbeitungsvolumen und Neuakquise von HÀndlern ergeben zusammen ein ÃŒberzeugendes Bild. Im Mai konnten wir eine durchschnittliche monatliche Steigerung des Verarbeitungsvolumens von 41% verzeichnen und gingen von einer monatlichen Wachstumsrate von 40% aus. AuÃ?erdem sagten wir voraus, dass wir im ersten Kalenderquartal 2020 ein monatliches Verarbeitungsvolumen von ÃŒber 2 Millionen CAD erreichen wÃŒrden. Basierend auf den Verarbeitungsraten des Jahres 2019 sind wir sind gut aufgestellt, dieses Ziel zu erreichen. Das Verarbeitungsvolumen im August lag 539% ÃŒber dem vom Februar - in weniger als 5 Tagen hatten wir bereits das Volumen des gesamten Vormonats ÃŒbertroffen. Das war kein AusreiÃ?er, sondern unsere Strategie. Wir brauchen nun ein M.A.P (HÀndlerakquiseprogramm) fÃŒr unsere nÀchsten Schritte, um mehr HÀndler als Teilnehmer zu gewinnen und den Kunden noch gröÃ?ere Vorteile zu bieten. In der zweiten HÀlfte von 2019 und im Verlauf von 2020 wird NetCents einen dreigleisigen Ansatz verfolgen. Erstens konzentrieren wir uns konsequent auf Vertrieb und Marketing; zweitens planen wir die EinfÃŒhrung einer gebrandeten Kreditkarte und drittens machen wir grenzÃŒberschreitende Zahlungen gÃŒnstiger und einfacher. Im Zentrum unseres Handelns steht die Vermarktung unserer Marke, um unseren Sales Funnel zu stÀrken und Wettbewerbsvorteile und Marktanteil zu erweitern. Wir steigern unseren Bekanntheitsgrad durch digitale Online-Werbung und haben 32 Partnervereinbarungen geschlossen, durch die wir ÃŒber 26 Millionen Portale fÃŒr HÀndler in aller Welt integrieren konnten. Wir haben in wichtigen MÀrkten fÃŒr Kryptozahlungen Tests durchgefÃŒhrt und konnten so 30% aller potenziellen GeschÀfte zum Abschluss fÃŒhren und eine 10%-ige Aktivierungsrate erreichen, was wiederum die monatlichen Verarbeitungsvolumina fördert. Unser Vertriebsansatz ist ebenso aggressiv. Ab September hat unser neues internes Top-Vertriebsteam den Auftrag, 15 groÃ?e HÀndler zu gewinnen, die ÃŒber 20 Millionen USD jÀhrlich an Umsatz abwickeln. Die monatliche Baseline ist dabei 100.000 USD an KryptowÀhrungsumsÀtzen. Das M.A.P.-Team bietet Analysen Zehntausender Unternehmen in Nordamerika, Europa und Australien, stuft sie in einem Bewertungssystem ein, spricht sie je nach Unternehmen oder Branche individuell an und startet ein Schulungsprogramm zu ihren jeweiligen Markttrends und den Produkten und Programmen von NetCents. Unser Vertriebsteam statten wir auÃ?erdem mit einem wichtigen Tool aus: Die KryptowÀhrungs-Kreditkarte von NetCents. Unsere fÃŒr 2020 fÃŒr kanadische NetCents-Kunden geplante Kreditkarte bietet weltweiten Zugriff auf ÃŒber 40 Millionen HÀndler, die Visa akzeptieren. Wir sind davon ÃŒberzeugt, dass dieses neue Produkt ein wirklich wettbewerbsfÀhiges neues Angebot im Sortiment von NetCents darstellt. Im Gegensatz zu anderen Kreditkarten ist die NetCents Visa keine Prepaid-Karte, erfordert keine Liquidation von KryptowÀhrungen seitens der Nutzer und konvertiert Krypto- oder Fiatgeldausgaben unmittelbar. Die Karte lÀsst sich ÃŒberall und jederzeit einsetzen. Wir kÃŒmmern uns um den Rest. Bei der Entwicklung neuer Zahlungstechnologien kann es bei traditionelleren Zahlungssystemen zu unerwarteten Herausforderungen kommen. Wie sich herausgestellt hat, ist das zum Beispiel beim Visa-Card-Programm Fall. NetCents ist sehr stolz darauf, sich HÃŒrden wie dieser zu stellen. Unser Team wird die Verzögerung bei Visa-Transaktionen mit Sicherheit ÃŒberwinden. Wir freuen uns darauf, mehr Verbrauchern die einfache Handhabung von Krypto-KÀufen bieten zu können. Und wir freuen uns auf die Erkenntnisse, die uns Echtzeit-, realwirtschaftliche KryptowÀhrungs-Kreditkartentransaktionen bieten werden. Unter Wahrung strenger Datenschutzstandards und vollstÀndiger Einhaltung behördlicher Datenschutzauflagen werden wir endlich ÃŒber empirische Daten verfÃŒgen, die transparente Einblicke in Ausgaben und PrÀferenzen in Bezug auf KryptowÀhrungen bieten. Dies ersetzt die unzuverlÀssigen, unqualifizierten Daten, die derzeit noch Branchenanalysen und -meinungen beherrschen. Damit können wir datengestÃŒtzte Entscheidungsfindung als Wettbewerbsvorteil im gesamten Sales Funnel nutzen. AuÃ?erdem versetzt es uns in die Lage, firmeneigene Analysen durchzufÃŒhren, und positioniert so NetCents als BranchenfÃŒhrer und Vordenker. Wir erwarten, dass dank systematischer Erkenntnisse ÃŒber Branchen, MÀrkte und HÀndler auch die Vorbehalte bei der EinfÃŒhrung von KryptowÀhrung als Zahlungsmethode schwinden werden. DarÃŒber hinaus erwarten wir bei marktÃŒblichen GröÃ?enordnungen einen Dominoeffekt sinkender HÀndlertransaktionsgebÃŒhren gegenÃŒber herkömmlichen Zahlungsmethoden, das Entfallen von RÃŒckbuchungen, eine Erhöhung der durchschnittlichen Auftragsmenge sowie eine Expansion von HÀndlern in den globalen KryptowÀhrungsmarkt, der bis Ende 2025 voraussichtlich einen Umfang von 6,7021 Mrd. US-Dollar haben wird. Das letzte Gleis unserer Strategie fÃŒr 2019/2020 besteht darin, Zahlungskosten fÃŒr Remissen zu senken und das gegenwÀrtige zentralisierte GeschÀftsmodell der Finanzdienstleistungsbranche zu ersetzen. Es wird erwartet, dass der globale Remissenmarkt im Jahr 2019 715 Milliarden US-Dollar erreichen wird. WÀhrend dieser Markt wÀchst, werden Blockchain und KryptowÀhrung traditionelle Clearing-Strukturen ÃŒberflÃŒgeln und zu schnelleren und kosteneffizienten Lösungen fÃŒhren. Ab September wird NetCents zusammen mit unserem ersten Remissen-Partner die Abwicklung von grenzÃŒberschreitenden Remissen-Zahlungen ÃŒber das NC-Exchange- und Nutzerportal beginnen. Ihre stetige UnterstÃŒtzung ermutigt uns und wir danken Ihnen dafÃŒr. Das Vertrauen unserer HÀndlerpartner, Vertriebsmitglieder, Berater und aller anderen, die uns bei der Gestaltung unseres Angebots unterstÃŒtzen, ehrt uns sehr. Der Ansatz klingt ja ganz einfach. Und auf gewisse Weise ist er das auch. Wir sind zuversichtlich, dass wir Effizienz, Transparenz, Akzeptanz und Aktion liefern können, wenn wir Kunden und HÀndler bei unseren weiteren Schritten immer als die SÀulen unseres Handelns betrachten. Mit freundlichen GrÃŒÃ?en "Clayton Moore" Clayton Moore, CEO, GrÃŒnder und Direktor Ã?ber NetCents NetCents Technology Inc ist eine Transaktionsdrehscheibe fÃŒr alle KryptowÀhrungszahlungen, die zukunftsorientierte Unternehmen mit der nötigen Technologie ausstattet, um die Abwicklung von KryptowÀhrungen nahtlos in ihr Zahlungsmodell zu integrieren, ohne dabei aber die Risiken oder VolatilitÀt des Kryptomarkts einzugehen. NetCents Technology ist als Finanzdienstleistungsunternehmen (MSB) bei FINTRAC eingetragen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Unternehmenswebsite unter www.net-cents.com, oder wenden Sie sich an Investor Relations unter investor@net-cents.com Im Namen des Board of Directors NetCents Technology Inc. "Clayton Moore" Clayton Moore, CEO, GrÃŒnder und Direktor NetCents Technology Inc. 1000 - 1021 West Hastings Street Vancouver, BC, V6E 0C3 Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen Diese Pressemitteilung enthÀlt bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet werden können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung (mit Ausnahme von Aussagen ÃŒber historische Fakten), die sich auf vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind. Im Allgemeinen, jedoch nicht immer, erkennt man diese an Worten wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schÀtzt", "projiziert", "potenziell" und Àhnlichen AusdrÃŒcken oder Formulierungen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "wÃŒrden", "können", "könnten" oder "sollten". Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen geÀuÃ?erten Erwartungen auf vernÃŒnftigen Annahmen beruhen. Solche Aussagen sind jedoch keine Garantien fÃŒr zukÃŒnftige Leistungen und die tatsÀchlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die zu einer erheblichen Abweichung der zukunftsgerichteten Aussagen von den tatsÀchlichen Ergebnissen fÃŒhren können, sind behördliche MaÃ?nahmen, Marktpreise, die kontinuierliche VerfÃŒgbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie die allgemeinen wirtschaftlichen, markt- oder geschÀftsbezogenen Bedingungen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie fÃŒr die zukÃŒnftige Entwicklung darstellen und die tatsÀchlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. 