FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autozulieferer Continental will dieses Jahr über konkrete Details des geplanten Sparprogramms entscheiden. "Die Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern werden noch einige Wochen bedürfen, bis wir zu einer Entscheidung kommen", sagte Conti-CEO Elmar Degenhart. Bis Jahresende dürfte dann klar sein, welche Maßnahmen anstehen. Kündigungen seien grundsätzlich mittelfristig nicht auszuschließen. "Wir werden (aber) alle Hebel ziehen, um unsere Belegschaft zu schützen", betonte der Manager auf der IAA.

Der DAX-Konzern hatte im Sommer ein Sparprogramm in Aussicht gestellt, im Rahmen dessen auch einzelne Werke geprüft werden. Der Konzern schaue überall auf die Wettbewerbsfähigkeit, deutsche Standorte würden dabei nicht ausgespart, hatte Degenhart jüngst der FAZ gesagt. In einem ersten Schritt gebe es in einigen Betrieben Kurzarbeit, darüber hinausgehende Maßnahmen würden derzeit verhandelt. "Bereiche, die absehbar nicht ausreichende Beiträge zu Wachstum oder Gewinn leisten, stellen wir auf den Prüfstand, notfalls trennen wir uns davon", so Degenhart.

Kontakt zum Autor: markus.klausen@wsj.com

DJG/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2019 12:35 ET (16:35 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.