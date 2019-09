Raiffeisen Bank International AG: RBI: Vorstand wird auf 6 Mitglieder verkleinert DGAP-Ad-hoc: Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Personalie Raiffeisen Bank International AG: RBI: Vorstand wird auf 6 Mitglieder verkleinert 10.09.2019 / 19:09 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. RBI: Vorstand wird auf 6 Mitglieder verkleinert Wien, 10. September 2019. Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) gibt bekannt, dass mit Auslaufen des Mandats von Martin Grüll Ende Februar 2020 der Vorstand von sieben auf sechs Mitglieder reduziert wird. Das ebenfalls Ende Februar 2020 auslaufende Mandat des Risikovorstands Hannes Mösenbacher wurde um weitere fünf Jahre verlängert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: John P. Carlson, CFA Group Investor Relations Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 1030 Wien, Österreich ir@rbinternational.com Telefon +43-1-71707-2089 www.rbinternational.com 10.09.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 A-1030 Vienna Österreich Telefon: +43-1-71707-2089 Fax: +43-1-71707-2138 E-Mail: ir@rbinternational.com Internet: www.rbinternational.com ISIN: AT0000606306 WKN: A0D9SU Börsen: Auslandsbörse(n) Börse Luxemburg, SIX, Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 871567 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 871567 10.09.2019 CET/CEST ISIN AT0000606306 AXC0299 2019-09-10/19:09