Mannheimer Morgen zu: zur geplanten Einführung der Meisterpflicht Überschrift: Verbrauchern die Wahl lassen Verbände und Handwerker mit Meistertitel jubeln über die Pläne, wieder eine Zertifikatspflicht einzuführen. Kein Wunder: Schließlich sind sie es, die den schlechten Ruf der Handwerker hierzulande am stärksten abbekommen. Durch die Wiedereinführung der Meisterpflicht in zwölf Branchen soll die Qualität steigen - und das Ansehen verbessert werden. Ob dieser Effekt auch eintritt, muss sich aber erst noch zeigen. Ganz offensichtlich ist dagegen der massive Eingriff, den die Politik in den freien Markt und Wettbewerb tätigt. Hatten Verbraucher bisher die Gelegenheit, zwischen hochwertigen Handwerkern mit Meisterbrief oder preisgünstigeren Dienstleistern zu wählen, wird ihnen das zukünftig verwehrt. Dabei könnten sich engagierte Handwerker auch jetzt schon mit dem "freiwilligen Meisterbrief" von der Masse abheben. Es muss zudem bezweifelt werden, dass der bestehende Mangel an Handwerkern durch die Zugangsbeschränkung beseitigt wird - das Gegenteil wird der Fall sein. Die Meisterpflicht verschärft den Notstand und erschwert es, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Bei aller zur Schau gestellten Zuversicht: Die Meisterpflicht hilft Verbrauchern nicht. Sie wird ihnen schaden, weil Preise unter dem Deckmantel der Qualitätssteigerung angehoben werden. Verbraucher werden ihrer Wahl beraubt. Ob das dem angeschlagenen Ruf der Branche nutzt?

