(shareribs.com) Frankfurt / New York 10.09.2019 - Technologiewerte bewegen sich am Dienstag wieder nach unten, belastet von den neuerlichen Sorgen über die chinesische Konjunktur. Auch an der Wall Street geht es abwärts.Der DAX beendete den Handelstag mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 12.268 Punkten. Kursgewinner waren hier Continental, ThyssenKrupp und Lufthansa. Für Wirecard, Adidas und Merck ging ...

Den vollständigen Artikel lesen ...