7TWO und 7plus präsentieren International Swimming League

Die australischen Stars Kyle Chalmers, Cate und Bronte Campbell, Ariarne Titmus und Mitch Larkin messen sich in einer neuen Profiliga mit den besten Schwimmern der Welt. Dieser revolutionäre, clubbasierte Wettkampf wird exklusiv und live auf 7plus in Australien ausgestrahlt.

Die International Swimming League (ISL) führt nächsten Monat die Auftaktveranstaltung in Indianapolis durch. Dazu treten acht Teams vier aus den Vereinigten Staaten und vier aus Europa an zwei Tagen im Zuge eines vollen Veranstaltungsprogramms mit Strecken von 50 m bis 400 m gegeneinander an.

Dies ist das erste von insgesamt sieben ISL-Events in den Vereinigten Staaten und Europa im Jahr 2019, bei denen sich die vier besten Teams für das Finale im Dezember in Las Vegas qualifizieren.

Angesichts der ausgelobten Preisgelder von über 5 Millionen USD und von Teilnehmern, die sich überwiegend aus derzeitigen Olympiasiegern und Weltrekordhaltern zusammensetzen, ist mit einem harten Wettkampf zu rechnen. Außerdem werden viele der faszinierenden Rivalitäten erwartungsgemäß eine zentrale Rolle bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio spielen.

Zu den internationalen Größen zählen Katie Ledecky, die starke Konkurrentin von Titmus, sowie Superstars wie Adam Peaty, Sarah Sjostrom, Ryan Murphy, Federica Pellegrini, Chad le Clos und Nathan Adrian.

Das australische Aufgebot punktet mit namhaften Sportlern und Sportlerinnen wie Emma McKeon, Cam McEvoy, Emily Seebohm, Clyde Lewis, Jess Hansen und Holly Barratt. Damit bietet sich Fans des Schwimmsports eine nie da gewesene Chance, den Fortschritt der Sportler mit den größten Aussichten auf Medaillen in den Olympischen Spielen 2020 in Tokio zu verfolgen.

Saul Shtein, Leiter des Sportprogramms von Seven, erklärte: "Die ISL verschafft dem Schwimmsport einen festen Platz im Sportkalender und bietet Sportfans die Möglichkeit, die besten Wettkämpfe der Welt regelmäßig in einem aufregenden, neuen Format zu verfolgen. Außerdem dürfte diese Premieresaison eine spannende Vorbereitung auf Tokio 2020 sein. Wir sind stolz, unseren Zuschauern diese hervorragende Veranstaltung bieten zu können und 7plus um ein erstklassiges Format zu bereichern."

Kontantin Grigorishin, der Präsident der ISL, ergänzte: "Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft mit Seven Sport, dank der Millionen Fans in Australien in den Genuss der umfassenden Berichterstattung über die International Swimming League kommen. Das Herz des Schwimmsports schlägt in Australien, und mit dem ersten Wettkampf der ISL am 6. Oktober in Indianapolis wird es noch höher schlagen."

Fans des Schwimmsports können sich außerdem die Highlights jedes ISL-Wettkampfs auf 7TWO und 7plus ansehen.

Seven wird 2020 der Haussender für die australischen Trials der Olympischen Spiele und Tokio 2020 sein.

Übertragungszeiten: 6. bis 7. Oktober ISL Gruppe A: Match 1 Indianapolis, USA, Sydney 05:00 Uhr LIVE auf 7plus, Melbourne 05:00 Uhr LIVE auf 7plus, Brisbane 05:00 Uhr LIVE auf 7plus, Adelaide 04:30 Uhr LIVE auf 7plus, Perth 03:00 Uhr LIVE auf 7plus

13. bis 14. Oktober ISL Gruppe A: Match 2 Neapel, Italien, Sydney 04:00 Uhr LIVE auf 7plus, Melbourne 04:00 Uhr LIVE auf 7plus, Brisbane 03:00 Uhr LIVE auf 7plus, Adelaide 03:30 Uhr LIVE auf 7plus, Perth 01:00 Uhr LIVE auf 7plus

20. bis 21. Oktober ISL Gruppe B: Match 1 Dallas, USA, Sydney 06:00 Uhr LIVE auf 7plus, Melbourne 06:00 Uhr LIVE auf 7plus, Brisbane 05:00 Uhr LIVE auf 7plus, Adelaide 05:30 Uhr LIVE auf 7plus, Perth 03:00 Uhr LIVE auf 7plus

27. bis 28. Oktober ISL Gruppe B: Match 2 Budapest, Ungarn, Sydney 04:00 Uhr LIVE auf 7plus, Melbourne 04:00 Uhr LIVE auf 7plus, Brisbane 03:00 Uhr LIVE auf 7plus, Adelaide 03:30 Uhr LIVE auf 7plus, Perth 01:00 Uhr LIVE auf 7plus

17. bis 18. November USA Derby Washington DC, USA, Sydney 06:00 Uhr LIVE auf 7plus, Melbourne 06:00 Uhr LIVE auf 7plus, Brisbane 05:00 Uhr LIVE auf 7plus, Adelaide 05:30 Uhr LIVE auf 7plus, Perth 03:00 Uhr LIVE auf 7plus

24. bis 25. November 24-25 ISL Europe Derby London, GB, Sydney 04:00 Uhr LIVE auf 7plus, Melbourne 04:00 Uhr LIVE auf 7plus, Brisbane 03:00 Uhr LIVE auf 7plus, Adelaide 03:30 Uhr LIVE auf 7plus, Perth 01:00 Uhr LIVE auf 7plus

21. bis 22. Dezember ISL Finale Las Vegas, USA (noch festzulegen)

