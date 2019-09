Von Kim Richters und Pietro Lombardi

FRANKFURT (Dow Jones)--Die spanische Telefonica SA will in Spanien Kosten sparen und ihre Mitarbeiterzahl senken. Für ein spezielles Personalprogramm nimmt der Konzern nach eigenen Angaben 1,6 Milliarden Euro in die Hand. Der Plan, den die Telefonica Espana den Gewerkschaften vorlegen wird, zielt darauf ab, die Belegschaft "an die Herausforderungen der kommenden Jahre" anzupassen. Dieser umfasse Trainingsangebote für die Mitarbeiter sowie individuelle Vorruhestandsregelungen für Angestellte über 53 Jahre.

Arbeitnehmer, die sich für eine Vorruhestandsregelung entscheiden, sollen weiterhin eine Beziehung zum Unternehmen pflegen und erhielten bis zur Pensionierung ein niedrigeres Gehalt. Man gehe davon aus, dass bis zu 5.000 Mitarbeiter die Anforderung für den freiwilligen Beurlaubungsplan erfüllten, sagte ein Sprecherin des Unternehmens. Rund 6.000 Mitarbeiter könnten an den Trainingsangeboten teilnehmen.

Die spezifischen Bedingungen des Plans seien aber davon abhängig, was die Gewerkschaften am Mittwoch dazu sagen werden. Telefonica erhofft sich aus den Maßnahmen eine Einsparung bei den direkten Ausgaben von rund 220 Millionen Euro jährlich ab 2021.

