NEW YORK (Dow Jones)--Apple hat am Dienstag im kalifornischen Cupertino das iPhone 11 präsentiert. Das Smartphone wird laut Apple in den Farbtönen Lila, Grün, Weiß, Rot, Schwarz und Gelb angeboten. Beim neuen Smartphone soll der Akku bis zu einer Stunde länger durchhalten als beim Vorgänger iPhone XR. Der Startpreis soll bei 699 US-Dollar liegen.

September 10, 2019 14:22 ET (18:22 GMT)

