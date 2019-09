Eine der am meisten diskutierten Aktien am deutschen Aktienmarkt ist schon seit einiger Zeit das Papier von Wirecard (WKN: 747206). Der Aufstieg in den DAX im vergangenen Jahr sowie die folgende Attacke (britischer) Shortseller haben nichts daran geändert, sondern dies sogar eher noch verstärkt. Nachdem es dann zuletzt endlich ein wenig ruhiger geworden war, sah es kurzfristig schon nach einem charttechnischen Kaufsignal und steigenden Kursen aus.

Doch heute schlugen die Bären gnadenlos zurück, so dass die Aktie mit -4,5% der Topverlierer im DAX war. Damit konnten sie das charttechnische Kaufsignal erst einmal verhindern, so dass die Aktie weiterhin in ihrer Tradingrange zwischen 135 und 160 Euro gefangen bleibt. Kurzfristig wäre daher nun sogar ein nochmaliger Test der unteren Begrenzung der genannten Tradingrange und damit in Richtung 135 Euro möglich.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...