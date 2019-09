Jetzt das Buch "Trader - Der Weg zur profitablen Handelsstrategie - in jedem Markt" bestellen! (JK-Trading.com) - Das technische Bild hat sich im DAX auch am Dienstag nur unwesentlich verändert. Der deutsche Leitindex startete durch erneut freundliche Signale aus China in Bezug auf die anstehenden Handelsgespräche zwischen den USA und China zu einer erneuten Attacke auf die 12.270/300er Region. Mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...