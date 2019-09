Heute ging es mit der Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) -Aktie kräftig runter. Tagesverlierer im DAX, selten bei Wirecard erlebt..

Minus 3,4 % bei Tradegate auf 149,30 um 21:35 Uhr, Xetra-Schluß um 17:35 Uhr bei 149,85 EUR mit Minus 4,49% - der schöne Widerstand bei 155,00 EUR wieder erledigt, der seit Freitag überwunden schien, Unterstützung nach unten konnte er noch nicht bieten, da noch nicht signifikant durchbrochen. Charttechnisch also wieder auf Null.

...weshalb heute das Disaster?

Einmal wurde heute zum ersten Mal Wirecard von JP Morgan bewertet: Neutral! Und außerdem war der Tenor eher verhalten: Ja es gebe eine Unterbewertung zur Peergroup, aber erst in Jahren würde dieses Gap geschlossen werden können. Ja der Wirbel um die angeblichen Unregelmäßigkeiten - aufgedeckt amgeblich von der FT - scheine erledigt, aber in Singapur würde ja noch ermittelt. ALSO eine gute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...