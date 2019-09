BASF - der Chemie-Riese ist wieder erwacht!

Breakout-Pullback Tradingstrategie

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN:BASF ist ein weltweit führendes Chemieunternehmen. Vom Allzeithoch im Jänner 2018 hat der Chemie-Konzern rund 45 Prozent korrigiert. Nun versucht sich die Aktie wieder nach oben zu lösen. Es sieht so aus, als ob Kapital in die Zykliker zurück fließt.BASF notiert über dem EMA 50 und ist aus der Abwärtstrendlinie nach oben ausgebrochen. Ein Kaufsignal wurde generiert. Bei Ausbrüchen aus schrägen Trendlinien kommt es oftmals zu Pullbacks zurück zur Trendlinie. Wenn die BASF-Aktie einen Rücksetzer in den Bereich von 62,50 EUR machen würde, wäre dies eine attraktive Einstiegsgelegenheit.Den Long-Einstieg könnte man vornehmen, wenn BASF einen Pullback in den Bereich von 62,50 EUR vollzieht, sich Intraday ein Einstiegssetup bildet und die Aktie dann wieder nach oben weiter läuft. Der Stopp würde unter die Trendlinie bei 61,49 EUR gehen.Meine Meinung zu BASF ist bullisch