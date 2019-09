Andersen Global gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Kooperationsvereinbarung mit Kuwaits größter Anwaltskanzlei, Al Khebra, unterzeichnet hat. Der Beitritt von Al Khebra markiert das fünfzigste Land mit einer Anwaltskanzlei unter den Mitglieds- und Kooperationsfirmen von Andersen Global. Andersen Global hat knapp 400 Mitarbeiter in 10 Ländern und mehr als 20 Standorte in der Region Mittlerer Osten.

Al Khebra, mit Sitz in Kuwait City, wird von seinem Gründer und geschäftsführenden Partner Osama A Al-Abdul Jaleel geleitet. Die knapp 50 Rechts- und Steuerexperten von Al Khebra und fünf Partner bieten zahlreiche Rechtsdienstleistungen im gesamten Nahen Osten an. Die Rechtsgebiete der Kanzlei umfassen Gesellschafts- und Handelsrecht, M&A, Private Equity, Partnerschaften, Steuern, Bank- und Finanzwesen, Immobilien, Risikokapital, Investitionen, Umstrukturierung und Beschäftigung.

"Wir blicken in die Zukunft wie auf eine große Leinwand mit den endlosen Möglichkeiten für unser Unternehmen, in der Region zu wachsen und eine Führungsrolle zu übernehmen. In Zusammenarbeit mit dem Andersen-Global-Team können sich unsere Kunden darauf verlassen, dass wir weiterhin die nahtlosesten, professionellsten und innovativsten rechtlichen und kommerziellen Lösungen anbieten werden", sagte Osama.

"Der Mittlere Osten hat bedeutende Wachstumschancen und ist unglaublich interessant für uns und unsere Expansion", sagte Mark Vorsatz, Andersen Global Chairman und CEO von Andersen. "Das Einbringen eines Unternehmens von der Qualität und Größe von Al Khebra trägt dazu bei, Andersen Global weiterhin konsequent als ‚Best-in-Class' zu positionieren in jeder Region weltweit."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 4.500 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 149 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190910006155/de/

Contacts:

Megan Tsuei

Andersen Global

+1 415-764-2700