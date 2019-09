SAGEMCOM UND SFR MELDEN DIE EINFÜHRUNG DER BOX 8 TV VON SFR, DIE VON DEN TEAMS DER BEIDEN UNTERNEHMEN GEMEINSAM ENTWICKELT WURDE EINE NEUE EXTREM LEISTUNGSSTARKE SET-TOP-BOX MIT AUSGEZEICHNETER BILD- UND TONQUALITÄT SOWIE VERBUNDENEM VOICE-ASSISTENT, DER DIE SPRACHSTEUERUNG DES VIDEO- UND AUDIO-UNTERHALTUNGSERLEBNISSES ERMÖGLICHT, UND MIT INTEGRIERTEN LAUTSPRECHERN.

Dieses innovative Gerät gehört zur Video Soundbox-Produktreihe, die von Sagemcom entwickelt wurde, um der ständig wachsenden Kundennachfrage nach Set-Top-Boxen der nächsten Generation, die immersive Unterhaltung mit Sprachsteuerung und Smart-Assistant-Diensten kombinieren, nachzukommen.

Was das Videoerlebnis angeht, so unterstützt das Produkt 4K HDR und Dolby Vision und bietet ein sehr kontrastreiches, detailstarkes Bild mit brillanten Farben. Und was den Ton angeht, so ermöglicht die Kompatibilität mit Dolby Atmos ein "Kino"-Sounderlebnis im Wohnzimmer.

Der integrierte Voice-Assistent ermöglicht die Sprachsteuerung der Set-Top-Box. Ohne Fernbedienung kann sofort über eine von Wiztivi entwickelte Schnittstelle das Programm gewechselt oder für ein späteres Abspielen angehalten werden. Auch wird die Suche nach einem Inhalt für die Wiedergabe mithilfe des Assistenten umgehend ausgeführt. Im nächsten Herbst wird das Produkt auch Amazon Alexa enthalten.

"Unsere SFR Box 8 setzt neue Maßstäbe in Sachen Unterhaltung und vernetzte Erlebnisse im Wohnzimmer", so Grégory Rabuel, Executive President, General Public and Companies, bei SFR. "Dank unserer Zusammenarbeit im Bereich der Connected-Home-Technologien bietet das neue Produkt mit der Verbindung von Sprachsteuerung und Medien ein beispielloses Anwendererlebnis

Olivier Taravel, Stellvertretender CEO bei Sagemcom und Leiter des Geschäftsbereichs Audio Video Solutions, kommentierte: "Diese Video Soundbox, die die besten Technologien in den Bereichen Bild, Ton und Sprache vereint, stellt die Fähigkeit von Sagemcom, bahnbrechende Technologien in seine Produkte zu integrieren, unter Beweis. Wir freuen uns, unseren Kunden unser Know-how in gemeinsam entwickelten und gefertigten Audio- und Video-Geräten anbieten zu können.

Über Sagemcom

Sagemcom ist ein französischer Hightech-Konzern von internationaler Größe, der in den Bereichen Broadband (Set-Top-Boxen, Multi-Gigabit Gateways), Smart City und Internet of Things (Gründungsmitglied der LoRa Alliance) tätig ist. Das Unternehmen hat einen Jahresumsatz von 2,1 Milliarden Euro und beschäftigt 5.500 Mitarbeiter auf fünf Kontinenten. Sagemcom zielt darauf ab, weiterhin ein weltweit führender Anbieter von Kommunikationsendgeräten mit hohem Mehrwert zu sein. www.sagemcom.comwww.facebook.com/SagemcomOfficial // https://twitter.com/Sagemcom

