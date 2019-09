Neukunden repräsentieren eine Vielfalt von Sektoren, darunter Hedge- und Investmentfonds, Wagniskapitalfirmen, gemeinnützige Organisationen, Maklerfirmen und Börsen

Celsius Network (https://celsius.network/), die branchenführende Kryptowährungsplattform, meldet, dass sie mehr als 100 institutionelle Kunden gewonnen hat. Um die Dienstleistungen von Celsius zu nutzen, müssen Institutionen einen strengen KYC- und AML-Antrag und Bewertungsprozess durchlaufen. Institutionen repräsentieren die Nachfrageseite des Marktes von Celsius, während die über 50.000 privaten HODLers die Angebotsseite ausgleichen. Die auf Blockchain basierende Plattform von Celsius funktioniert nicht wie viele traditionelle B2B-Kreditmärkte, bei denen Institutionen üblicherweise die Angebotsseite und Kleinkreditnehmer die Nachfrageseite repräsentieren.

Die Bekanntgabe spiegelt die weitläufigere Mission von Celsius Network wider, eine Dapp zu werden, die eine massenhafte Verbreitung der Blockchain fördert, indem die nächsten 100 Millionen Nutzer in die Kryptoindustrie eingeführt und 80 der Erträge an die Anleger-Community ausgeschüttet werden. Neben dem schnellen Wachstum im institutionellen Bereich verzeichnet Celsius zudem beträchtliches Wachstum bei seinen Dienstleistungen im privaten Bereich.

Über 2,2 Milliarden US-Dollar an Coin-Kreditvergaben seit Juli 2018

Über 375 Millionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen in Kundeneinlagen und verwalteten Sicherheiten

Über 160.000 Darlehensgeschäfte

Über 4 Millionen US-Dollar in Form von Zinszahlungen ausgeschüttet

Mehr Erträge in BTC und ETH als alle anderen, bis zu 80 der Einnahmen an Anleger ausgeschüttet

"Es ist großartig, dass so viele Institutionen sich dafür entscheiden, mit uns zu arbeiten und dem Beispiel der Kleinanleger folgen, während sie ihre Unterstützung von Kryptowährungen als nächste wichtige Vermögensklasse ausbauen", so Alex Mashinsky, CEO und Gründer von Celsius Network. "Indem wir mehr professionelle Akteure für Krypto gewinnen, sind wir in der Lage, das Angebot und die Nachfrage im Gleichgewicht zu halten und unserer HODLer-Anleger-Community noch größere Vorteile und Dienstleistungen bereitzustellen."

Über Celsius Network

Celsius Network spricht die finanziellen Bedürfnisse der Verbraucher von heute weltweit an, indem es hochverzinsliches Einkommen und Billigdarlehen über eine mobile App anbietet. Aufbauend auf der Überzeugung, dass Finanzdienstleistungen nur im besten Interesse der Anleger-Community existieren sollten, gestaltet sich Celsius als eine auf Blockchain basierende Marktplattform, die ihren Mitgliedern Zugang zu ausgewählten Finanzdienstleistungen gibt, die über herkömmliche Finanzinstitute nicht verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.celsius.network

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190910006198/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Danna Cahana

Blonde 2.0 for Celsius

danna@blonde20.com