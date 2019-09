Wenn Porsche Ende des Jahres die ersten Modelle seines E-Sportwagens Taycan ausliefert, will der Autobauer damit sofort Geld verdienen. Finanzchef Meschke plant "zweistellige Margen" mit dem Taycan.

Porsche will mit seinem elektrischen Taycan von Anfang an Geld verdienen. "Der elektrische Taycan muss von Anfang an profitabel sein. Wir planen zweistellige Margen", sagte der Porsche-Finanzchef und stellvertretende Vorstandsvorsitzende Lutz Meschke der WirtschaftsWoche. Porsche ...

