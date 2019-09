AG: Silber-Aktie mit Déjà-vu!

First Majestic Silver (AG): diesmal könnte noch mehr drin sein. Pullback-Chance am 50er-EMA

Symbol:ISIN: CA32076V1031First Majestic Silver folgt den Turbulenzen auf dem Edelmetallmarkt. Im Verlauf der letzten 6 Monate wäre mit dieser Silber-Aktie ein Plus von über 75 Prozent möglich gewesen. Wenige Tage nach dem Allzeithoch hat der Kurs kurz am 50er-EMA gekratzt, ist dann aber wieder auf die Oberseite zurückgekehrt.Die letzte Analyse dieser Aktie ist gerade einmal drei Wochen alt. Der seinerzeit skizzierte Trade (magentafarbener Pfeil!) hätte ein Plus von 8 Prozent binnen 5 Tagen ergeben. Dank des aktuellen Pullbacks auf den 50er-EMA ist First Majestic Silver auf einem einladend niedrigen Niveau. Die ersten beiden grünen Pfeile zeigen, dass seit Anfang August vom aktuellen Kursniveau bereits zweifach starke Kursbewegungen ausgingen.Im gestrigen Live Chat bei ratgebergeld.at gab es das Einstiegssignal bei 9,93 USD. Als Stopp Loss wurde die Marke von 9,39 USD genannt. Auf Grund des günstigen Einstiegsniveaus könnte diesmal eine deutlich höhere Gewinnspanne (siehe dritter grüner Pfeil) möglich sein.Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in AG.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/ag-silber-aktie-mit-deja-vu/