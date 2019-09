Ab 19. September geht es los mit einem ersten Spielabo und anschließend will APPLE der größte Dienstleister auf diesem Gebiet werden. Die Verbesserung des iPhones 11 ist nur eine Nebensache. Vom Apple-Umsatz sollen mehr als 50 % auf alle Bereiche der Servicegeschäfte entfallen und das führt zu einer neuen Einschätzung von Apple als Ganzes. Damit soll der endgültige Sprung in die Billionen-Bewertung gelingen. Gestern + 1,6 % Kursgewinn erscheint eher bescheiden. Muss man in Apple neu investieren oder ist es besser abzuwarten? Darauf kommt es in den nächxten 2 oder 3 Wochen an bevor Apple ab der zweiten Oktoberwoche seine konkreten Ergebnisse vorlegt.



