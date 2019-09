NORTHERN BITCOIN STARTET MIT EIGENER WALLET-APP 'WALLACE' DGAP-News: Northern Bitcoin AG / Schlagwort(e): Produkteinführung NORTHERN BITCOIN STARTET MIT EIGENER WALLET-APP 'WALLACE' 11.09.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEINFORMATION NORTHERN BITCOIN STARTET MIT EIGENER WALLET-APP "WALLACE" - Geplantes Startdatum bereits im November 2019 - Innovative Smartphone-App für Android und iOS - Direkter Zugang zum Vermögen macht Banken überflüssig Frankfurt am Main - 11. September 2019 - Die Northern Bitcoin AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87) hat angekündigt, bereits im November 2019 eine eigene E-Wallet für Bitcoin auf den Markt zu bringen. Das Unternehmen, das sich auf das nachhaltige Mining von Bitcoins spezialisiert hat, erweitert sein Geschäftsmodell so um eine vom bisherigen Geschäft unabhängige Produktlinie mit dem Markennamen "Wallace". Die vom Entwicklerteam bei Northern Bitcoin zur Marktreife gebrachte Wallet wird als App für Smartphones verfügbar sein und ermöglicht Nutzern den sicheren Zugriff auf die eigenen Bitcoins. Anwender können mit Hilfe dieser App Bitcoins sicher empfangen, verwalten sowie senden. Der User kann sich sein Bitcoin-Vermögen in jeder beliebigen gängigen Fiat-Währung anzeigen lassen. Marktstart ist in Deutschland, der Markteintritt zunächst in weitere Länder Europas soll sukzessive erfolgen. Der Markenname der App "Wallace" wurde bereits europaweit angemeldet. Wallace fungiert als für jeden zugängliche Schnittstelle zum System Bitcoin. Die App ist vergleichbar mit einem elektronischen Bankkonto für digitale Zahlungsmittel. Es ist ein Programm, mit dem der Benutzer seinen privaten Schlüssel verwaltet. Der private Schlüssel ist der persönliche Zugangscode zum eigenen Bitcoin-"Konto". Nur wer den privaten Schlüssel kennt, kann von jedem Ort der Welt auf seine Bitcoins zugreifen. "Bitcoin ist der erste echte rein digitale Wertspeicher und die etablierteste sowie erfolgreichste Blockchain-Anwendung der Welt. Das Interesse daran steigt steil an. Aber vielen Menschen, die gerne daran teilnehmen möchten, fehlt noch der einfache, unkomplizierte Zugang zum Bitcoin-Netzwerk. Mit Wallace, unserer eigenen Wallet, wollen wir ihnen diesen einfachen Zugang ermöglichen", sagt Moritz Jäger, Technischer Leiter (CTO) von Northern Bitcoin, und weiter: "Northern Bitcoin hat frühzeitig das große Leistungsvermögen des Bitcoins erkannt und wächst mit ihm. Ziel der eigenen Wallet ist es, das Wachstum zu fördern und das Netzwerk zu erweitern, indem wir der breiten Öffentlichkeit eine Tür ins Netzwerk öffnen. Insbesondere mit unserer Aktionärsstruktur - zu unseren Großaktionären zählt der Eigentümer einer der führenden europäischen Konzerne im Bereich Out-of-Home-Medien - sind wir hervorragend aufgestellt, um Wallace zu einem großen Erfolg werden zu lassen." Wallace wird mühelos ohne Vorkenntnisse zu bedienen sein und soll den User mit kurzen Erklärungen durch das Menü begleiten. Mit der Wallet folgt Northern Bitcoin der Philosophie, dass allein der Benutzer über seine Bitcoins verfügen kann und sie selbst verwaltet. Dazu speichert er seinen privaten Schlüssel ("Private Key") mit der Wallace-App hochverschlüsselt auf dem Smartphone. Mithilfe der von Northern Bitcoin entwickelten Wallace-App wird der zwischen Kunden und Vermögen bisher nötige Intermediär oder "Mittelsmann" ersetzt, dessen Rolle im bisherigen Finanzsystem Banken übernehmen. In weiteren Schritten soll der Serviceumfang der Wallet sukzessive erweitert werden. Dies wird - immer unter dem Aspekt höchster Nutzerfreundlichkeit - unter anderem auch eine neuartige, von Northern Bitcoin selbst entwickelte Anwendung umfassen, die es dem User erlauben wird, Einfluss auf die für ihn günstigste Gestaltung der Transaktionsgebühren zu nehmen. Die Wallet wird unter den Betriebssystemen Android und iOS verfügbar sein. Die Northern Bitcoin AG mit Sitz in Frankfurt ist 2018 als nachhaltiger Bitcoin-Miner gestartet und verzeichnet ein rasantes Wachstum infolge der global starken Verbreitung des Bitcoins und seiner Blockchain. Die Gesellschaft betreibt einen Mining-Standort auf Basis regenerativer Energieträger in Norwegen und profitiert von der schnell voranschreitenden Adaption des Bitcoins als "digitales Gold" und neues Zahlungsmittel. Die eigene Wallet ist ein weiterer Schub im Wachstum des Unternehmens zum Betreiber eines 360-Grad-Bitcoin-Ökosystems. Über Northern Bitcoin: Die Northern Bitcoin AG ist ein auf die Bitcoin-Blockchain fokussiertes Technologieunternehmen. Sie fordert den Status quo des Bitcoin-Minings heraus und definiert ihn neu. Als Pionier stellt sie dem Bitcoin und der Blockchain-Technologie eine nachhaltige Infrastruktur zur Verfügung. Dazu betreibt sie eigene modernste Mining-Hardware auf der Basis von erneuerbaren Energieträgern unter äußerst kosteneffizienten und sicheren Bedingungen sowie einen selbst entwickelten Mining-Pool. Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt am Main. Weitere Informationen unter www.northernbitcoin.com. Disclaimer: Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Northern Bitcoin AG und auch keinen Wertpapierprospekt der Northern Bitcoin AG dar. 