SFC Energy: Simark Controls erhält Auftrag für schlüsselfertige EFOY Hybrid-Energielösung zur zuverlässigen, sauberen Stromversorgung im kanadischen Yoho National Park DGAP-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge SFC Energy: Simark Controls erhält Auftrag für schlüsselfertige EFOY Hybrid-Energielösung zur zuverlässigen, sauberen Stromversorgung im kanadischen Yoho National Park 11.09.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SFC Energy AG - Pressemitteilung SFC Energy: Simark Controls erhält Auftrag für schlüsselfertige EFOY Hybrid-Energielösung zur zuverlässigen, sauberen Stromversorgung im kanadischen Yoho National Park - Die wetterunabhängige Hybridlösung mit EFOY Pro Brennstoffzellen und Solarmodulen liefert sauberen, zuverlässigen Strom für die LED-Beleuchtung von Bremstest- und Kettenwechselplätzen entlang der Straßen im Yoho National Park, Kanada. - Die vollautomatischen, fernsteuerbaren Systeme ermöglichen mehr als zwölf Monate Autarkie. Die Betreiber sparen sich teure Servicefahrten zu den entlegenen Standorten im Winter und profitieren insgesamt von einer vereinfachten Serviceplatz-Betriebslogistik. Brunnthal/München, Deutschland, 11. September 2019 - Simark Controls, ein Unternehmen der SFC Energy AG ( F3C, ISIN: DE0007568578), ein führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat einen Auftrag für schlüsselfertige EFOY Hybrid-Energielösungen von Okanagan Aggregates Ltd. erhalten, einem westkanadischen Experten für Straßen- & Brückenbau und -instandhaltung sowie Landerschließung. Die EFOY-Lösungen liefern sauberen, zuverlässigen Strom für die LED-Beleuchtung und weitere Stromverbraucher an den Bremstest- und Kettenwechselplätzen entlang des Trans-Canada Highway im Yoho National Park. EFOY Hybrid-Energielösungen sind vollständig autarke netzferne Stromversorger für Industrieanwendungen. Sie liefern vollautomatisch nachhaltigen, zuverlässigen und wartungsfreien netzfernen Strom selbst unter widrigsten Klima- und Umgebungsbedingungen und können kundenspezifisch an den individuellen Strombedarf der jeweiligen netzfernen Anwendung angepasst werden. In den EFOY Hybrid-Energielösungen werden die EFOY Pro Brennstoffzellen von SFC Energy mit Solarmodulen kombiniert. Wenn bei schlechtem Wetter der Solarstromertrag zum Laden der Batterien nicht mehr ausreicht, erkennt die EFOY Pro Brennstoffzelle den Spannungsabfall und schaltet sich automatisch ein, um die Stromlücke zu überbrücken. Dadurch bleiben die Batterien rund um die Uhr geladen, für eine 100 % zuverlässige Stromversorgung der betriebenen Geräte. Sobald die Batterien vollständig geladen sind, schaltet die Brennstoffzelle wieder in den Standby-Modus, ohne jeglichen Nutzer- oder Wartungsaufwand. Für den Einsatz im Yoho National Park kommt eine 500 W EFOY ProCabinet Hybrid-Energielösung zum Einsatz. Darin versorgen in einem wetterfesten Schaltschrank eine 500 W EFOY Pro Brennstoffzelle, ein 120 VAC Sinuswandler und ein 48 V auf 24 V DC/DC-Wandler im Hybridbetrieb mit Solarmodulen auf den Serviceplätzen jeweils zwölf Autobahn-LED-Laternensysteme, die Sanitäranlagenbeleuchtung sowie eine kleine Wetterstation mit Strom. Diese Lösung stellt sicher, dass es an den für Sicherheitschecks wichtigen Serviceplätzen zu jedem Zeitpunkt Strom und Licht gibt. Die EFOY Hybrid-Energielösung ist fernsteuer- und fernwartbar und arbeitet über zwölf Monate lang völlig autark. Dadurch sparen sich die Betreiber teure Servicefahrten zu den entlegenen Standorten im Winter und profitieren insgesamt von einer vereinfachten Serviceplatz-Betriebslogistik. "Unsere umweltfreundlichen Hybrid-Energiesysteme bieten hervorragende Betriebsstoffautarkie und Zuverlässigkeit, bringen über ihre gesamte Lebensdauer beträchtliche Einsparungen und ermöglichen extreme Emissionsminderungen", sagt Martin Curtis, Managing Director von Simark Controls und President Oil & Gas bei SFC Energy. "Unsere hybriden Brennstoffzellen-/Solar-Systeme passen perfekt zu Organisationen, die nachhaltige Energielösungen suchen." Weitere Informationen zu den netzfernen Stromversorgungslösungen von SFC Energy für Öl & Gas, Clean Energy & Mobility, Industrie und Sicherheit unter sfc.com. Weitere Informationen zu Simark Controls unter simarkcontrols.com. Zu Simark Controls Simark Controls Ltd., ein Unternehmen von SFC Energy AG, ist ein serviceorientierter, Mehrwert schaffender Vertriebsspezialist für hochwertige, im Kundenauftrag integrierte und hergestellte Instrumentations-, Automations-, Stromversorgungs- und Stromdistributionslösungen. Simark liefert Instrumente und Messsysteme für Öl & Gas, Bergbau, Forstwirtschaft und Kommunalwirtschaft. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Calgary, Alberta, mit Niederlassungen in Edmonton und Grand Prairie, Alberta, Saskatoon, Saskatchewan, Vancouver, British Columbia und Montreal, Quebec, alle Kanada. Zu SFC Energy AG Die SFC Energy AG ist ein führender Anbieter von Direktmethanol- und Wasserstoff-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit weltweit über 40.000 bislang verkauften Brennstoffzellen ist SFC Energy ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in Clean Energy & Mobility-Anwendungen, im Defense & Security Markt, in der Öl- und Gasindustrie sowie in Industrieanwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. 