So lautet die neueste Version von der IAA in Frankfurt, nachdem solche Gerüchte schon vor drei Wochen die Runde machten, aber von VW strikt dementiert wurden. Es scheint dennoch etwas dran zu sein, denn Tesla sucht weiter nach einem Standort in Deutschland. Sinn macht dies nur, wenn schon bestehende Autokapazitäten genutzt werden. Dafür bieten sich aber nur die VW-Werke ohne Wolfsburg an. Vor allem Emden, dann Zwickau und möglicherweise auch Braunschweig. Wie würden beide Kurse reagieren, wenn es zu einer Annäherung kommt, die keine Fusion sein wird, sondern ein Anteilstausch?



