Die britische Investmentbank HSBC hat SLM Solutions von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel auf 10 Euro belassen. Der maue Jahresstart des Herstellers von 3D-Druckern zeige, dass die Hoffnung auf eine Trendwende noch verfrüht sei, schrieb Analyst Philip Saliba in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. SLM hatte am 8. August seine Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt, wie Saliba erinnerte./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2019 / 16:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE000A111338

AXC0056 2019-09-11/08:20