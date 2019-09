FRANKFURT (Dow Jones)--Der Pharma- und Technologiekonzern Merck erwartet für die kommenden Jahre ein profitables Wachstum - getragen von allen Unternehmensbereichen. Merck befinde sich nunmehr in der Wachstums- und Expansionsphase seiner Strategie und liege dabei gut im Plan, teilten die Darmstädter anlässlich ihres Kapitalmarkttags mit. Merck-Chef Stefan Oschmann sagte, 2019 werde der Konzern bei den wichtigsten Kennzahlen, also Umsatz, EBITDA pre und EPS pre wachsen. "Auch für 2020 und darüber hinaus haben wir unsere Prioritäten für profitables Wachstum fest im Blick."

Das Unternehmen will nach dem erwarteten Abschluss der Übernahme von Versum Materials seinen Fokus auf das Generieren von Bargeld richten, um die Entschuldung nach der Akquisition voranzutreiben. Zudem soll Kostenbewusstsein innerhalb des Unternehmens weiterhin Priorität haben.

Im Bereich Healthcare hat Merck in den vergangenen Jahren in seine Forschungs-Pipeline mit Arzneimitteln investiert. Bis 2022 will das Unternehmen mit neuen Medikamenten zusätzliche Umsätze von rund 2 Milliarden Euro jährlich erzielen und sieht sich dabei im Plan. Merck geht davon aus, dass die neuen Medikamente Mavenclad und Bavencio dazu einen entscheidenden Beitrag leisten werden. Die orale MS-Therapie Mavenclad ist derzeit in 69 Ländern zugelassen. Ziel von Healthcare ist es zudem, vielversprechende Wirkstoffkandidaten aus der F&E-Pipeline weiterzuentwickeln, auch gemeinsam mit Partnern.

Das Geschäft mit bestehenden Medikamenten soll die Basis für das Wachstum von Healthcare bilden. Merck will die Umsätze hier mindestens stabil halten.

Der Unternehmensbereich Life Science soll auch in den kommenden Jahren mit 5 bis 8 Prozent pro Jahr und damit weiterhin schneller als der Markt wachsen. Dabei will Life Science seine Position als profitabelster Anbieter der Branche verteidigen. Einen entscheidenden Beitrag sollen dabei das Process-Solutions-Geschäft und die E-Commerce-Plattform Sigmaaldrich.com mit einem Transaktionsvolumen von mehr als 1,5 Millarden Euro leisten.

Der dritte Geschäftsbereich Performance Materials soll ab 2020 ein durchschnittliches jährliches organisches Umsatzwachstum von 2 bis 3 Prozent erreichen. Die EBITDA-pre-Marge soll dauerhaft zirka 30 Prozent betragen. Merck geht weiterhin davon aus, dass der Markt für Halbleitermaterialien, gemessen an der Wafer-Fläche für Halbleiterchips, ab 2020 wieder wachsen wird. Die geplanten Zukäufe der US-Unternehmen Versum Materials für rund 6,5 Milliarden US-Dollar und Intermolecular für rund 62 Millionen Dollar sollen im zweiten Halbjahr 2019 abgeschlossen werden. Die Integrationsplanungen seien bereits weit vorangeschritten, so Merck.

