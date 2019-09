FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.09.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 12.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.09.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 12.09.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

PKA XFRA US6951561090 PACKAGING CORP. OF AMER. 0.716 EUR

WX5 XFRA CA9611485090 WESTON -GEORGE- 0.361 EUR

TEKB XFRA CA8787422044 TECK RES LTD. B SUB.VTG 0.034 EUR

SWC XFRA CA82028K2002 SHAW COMM. N-VTG B 0.068 EUR

3PS XFRA CA7029251088 PASON SYSTEMS INC 0.131 EUR

L8G XFRA CA5394811015 LOBLAW COS LTD 0.217 EUR

PCD1 XFRA CA2925051047 ENCANA CORP. 0.017 EUR

016 XFRA CA22576C1014 CRESCENT POINT ENERGY 0.007 EUR

CXD XFRA CA15135U1093 CENOVUS ENERGY INC. 0.034 EUR

C7W XFRA CA13677F1018 CDN WESTERN BANK 0.192 EUR

CRC XFRA CA1363851017 CDN NAT. RES LTD 0.258 EUR

CE9 XFRA CA1247651088 CAE INC. 0.076 EUR

CJA XFRA CA01626P4033 ALIMENTATION COUCHE-T. B 0.086 EUR

YUE1 XFRA BMG988031446 YUE YUEN IND.HLDGS HD-,25 0.046 EUR

SAK XFRA BMG8165U1009 SINOPEC KANTONS H. HD-10 0.009 EUR

RRJ XFRA BMG7496G1033 RENAISSANCERE HLDGS DL 1 0.308 EUR

ORG XFRA BMG2108V1019 CHINA ORIENTAL GRP HD-,10 0.006 EUR

FX9 XFRA AU000000WSA9 WESTERN AREAS LTD. 0.012 EUR

8MP XFRA AU000000MND5 MONADELPHOUS GROUP LTD. 0.143 EUR

IDZ XFRA AU000000IGO4 INDEPENDENCE GROUP NL 0.049 EUR

FLI XFRA AU000000FLT9 FLIGHT CENTRE TRAVEL GRP 0.609 EUR

95C XFRA US1438731077 CAROLINA FI.CORP.NE.DL-01 0.082 EUR

IUSA XFRA IE0031442068 ISHS-CORE S+P 500 DL D 0.110 EUR

IQQE XFRA IE00B0M63177 IS MSCI EM U.ETF USD D 0.381 EUR

IQQW XFRA IE00B0M62Q58 ISHS-MSCI WORLD DL D 0.143 EUR

MRY XFRA NZMRPE0001S2 MERCURY NZ LTD. 0.064 EUR

DHG XFRA IE00BJMZDW83 DALATA HOTEL GROUP EO-,01 0.035 EUR

A4XA XFRA US02665T3068 AMERN HOME.4 RENT A DL-01 0.045 EUR

AVLA XFRA US00912X3026 AIR LEASE CORP. A DL -,01 0.118 EUR

USI XFRA US90346E1038 US SILICA HLDGS INC.DL-01 0.057 EUR

PMC XFRA AU000000PME8 PRO MEDICUS LTD. 0.028 EUR

TPT XFRA CA8787423034 TECK RESOURCES LTD. A 0.034 EUR

T7O XFRA IE00B1HDWM43 TOTAL PRODUCE PLC EO-,01 0.009 EUR

FL8 XFRA US3438731057 FLUSHING FINL DL-,01 0.190 EUR

0TA XFRA CA8934631091 TRANSALTA RENEWABLES INC. 0.054 EUR