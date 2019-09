FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.09.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 12.09.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.09.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.09.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

KOU XFRA KYG532241042 KWG GROUP HOLDINGS HD-,10

VIH XFRA DE0002457512 VIB VERMOEGEN O.N.

CTH XFRA BMG2442N1048 COSCO SHIP.PORT.LTD.HD-10

EMH1 XFRA DE000A1K0409 PFERDEWETTEN.DE AG

75A XFRA GB00BVGBWW93 ASSURA PLC LS-,10