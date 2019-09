Die britische Investmentbank HSBC hat Eni von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 17,00 auf 14,60 Euro gesenkt. Es gebe weiterhin keinen Grund, warum die Aktien des italienischen Ölkonzerns wieder gegenüber dem Sektor aufwerten sollten, schrieb Analyst Gordon Gray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In einem risikoaversen Marktumfeld würde die Anleger wohl nicht von Branchenwerten angezogen, die besonders deutlich von steigenden Ölpreisen profitieren./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2019 / 13:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: IT0003132476