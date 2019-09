Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Inhabergeführtes Frankfurter Investmentunternehmen verwaltet den gesamten Lebenszyklus von Immobilien künftig mit Yardi



CONREN Land AG, ein spezialisiertes Investmentunternehmen mit Fokus auf Büroimmobilien, wird seine Technologieinfrastruktur konsolidieren und sein Immobilienportfolio mithilfe der Asset- und Objektverwaltungslösungen von Yardi verwalten.



Yardi Voyager (https://www.yardi.de/products/yardi-voyager-commercial/), eine cloudbasierte Buchhaltungs- und Objektverwaltungsplattform, wird die Qualität der Daten verbessern, die dem Team von CONREN Land zur Verfügung stehen. Die Plattform wird auch die Kundenberichterstattung unterstützen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleisten.



"Mit diesem Schritt treiben wir konsequent unser Bestreben voran, unseren Kunden und Mitarbeitern eine Kommunikation mit modernsten Lösungen zu ermöglichen.", sagte Wolfgang Schreier, Managing Partner bei CONREN Land. "Durch die Konsolidierung unserer IT-Infrastruktur werden wir in der Lage sein, mit den Lösungen die uns Yardi bietet, weitere Effizienzsteigerungen im Portfolio-Lebenszyklusmanagement zu erzielen und unsere Kernprozesse in den Bereichen Property-, Asset-, Portfolio- und Fondmanagement, integrativ auf Basis einer einzigen Datenbank zu betreiben."



"Wir freuen uns, CONREN Land als unseren neuesten Kunden in Deutschland begrüßen zu dürfen", sagte Neal Gemassmer, Vice President International bei Yardi. "Wir freuen uns darauf, die Aktivitäten des Unternehmens in Deutschland und seine strategischen Wachstumsinitiativen zu unterstützen."



Erfahren Sie mehr darüber, wie Yardi Kunden in ganz Europa unterstützt (https://www.yardi.eu/about-us/our-clients/).



Über CONREN Land AG



CONREN Land ist ein inhabergeführtes Investmentunternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt am Main. Seit seiner Gründung im Jahr 2007 hat es erfolgreich zahlreiche Investitionsprogramme umgesetzt. Weitere Informationen finden Sie auf conrenland.com. (https://www.conrenland.com/en/services)



Über Yardi



Yardi entwickelt und unterstützt branchenführende Investitions- und Objektverwaltungssoftware für alle Arten und Größen von Immobilienunternehmen. Yardi wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Santa Barbara, Kalifornien, USA. Yardi bedient Kunden weltweit und führt Niederlassungen in Australien, Asien, dem Nahen Osten, Europa und Nordamerika. Weitere Informationen finden Sie auf yardi.de (http://www.yardi.com/de).



