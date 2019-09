Gestern Abend verstiegen wir uns zu der Aussage, daß die Party noch nicht vorbei sei, trotz Tagesverlierer, verhaltener Coverage durch JPM. Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) läßt heute wieder einmal Taten zur Bestätigung folgen. Bestimmt kein Riesenkunde oder ein Gamechanger, wie es vielleicht Mizuho sein könnte, aber wenn man innovative Fintechs für seine Dienstleistung begeistern kann, dann ist man noch im Wachstumsmodus. Wie ja auch die Bilanzzahlen bisher immer wieder gezeigt haben.

Wirecard AG startet eine Kooperation zur Digitalisierung von Finanzierungen mit dem US-FinTech Credibly. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird es Wirecard dem Unternehmen ermöglichen, Betriebskapital an seine Kunden auf physischen und digitalen Karten auszugeben. So können kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) in Echtzeit Finanzierungen über virtuelle Wallets erhalten. Wirecard ist einer der führenden Anbieter von Payout-Karten in den USA und bietet vollständig digitalen Lösungen einschließlich einer mobilen App zur Verwaltung von Konto- und Payment-Aktivitäten.

Für 2019 rechnet Credibly mit einer Kreditvergabe von rund 300 Millionen ...

