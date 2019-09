Cirrus Logic - Angriff des Halbleiterherstellers auf das Jahreshoch!

Breakout

Symbol:ISIN: US1727551004Mit Cirrus Logic nehmen wir uns heute einen Halbleiterhersteller aus dem texanischen Austin auf die Watchlist. Der Konzern entwickelt und vertreibt von Auftragsherstellern gefertigte (fabless) Audio Signalprozessoren. Charttechnisch konnte der Anteilsschein mit den positiven Zahlen zum zweiten Quartal am 01.08. mit einem Aufwärtsgap eröffnen und eine fulminante Rallye hinlegen. Seit diesem Zeitpunkt verweilt der Kurs in einer Konsolidierung über Zeit und läuft seitwärts. Der Wert ließ sich von der Gesamtmarktschwäche nichts anhaben und hat inzwischen eine schöne Range über den gleitenden Durchschnitte 20 und 50 etabliert. Diese Range wird zusätzlich von der langfristigen Aufwärtstrendlinie aus dem Wochenchart getragen, was ebenfalls unterstützend und absichernd nach unten wirkt.Trotz der allgemeinen Schwäche im Technologie-Sektor zeigt sich Cirrus Logic äußerst stark und verweilt auf hohem Niveau. Kann der Wert die Marke von 56 USD überschreiten sollte das weitere Käufer animieren und die Aktie in Richtung Jahreshoch bei 64 USD führen.Interessierte Anleger könnten sich bei Überschreiten des Widerstandsniveaus und dem Tageshoch vom Montag dieser Woche bei 55,92 USD positionieren und den Stopp Loss unter das gestrige Tagestief bei 53,75 USD legen. Als erste Zielmarke dient das aktuelle Jahreshoch, was in etwa einem Chance-Risiko Verhältnis von 3,5:1 entspräche.Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in CRUS