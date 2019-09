Mit einemm Kurssprung von 10 % - und keiner weiß warum. Die Kanadier sind die Old Boys in der Batterieentwicklung nebst Erfahrungen in der Brennstoffzelle. Es gibt Gerüchte, aber keine Belege dafür, dass Ballard mit einer neuen Entwicklung technologische Akzente setzt. Insbesondere gegenüber den Norwegern, die mit der Brennstoffzelle Furore machen. Wer in diesem Spiel mitspielt, muss gute Nerven mitbringen. Aber: Batterie und Brennstoffzelle sind die Schlüsseltechniken für die neue Autowelt. Es lohnt sich diese Szene sorgfältig zu verfolgen. Wir sind bereits positioniert.



