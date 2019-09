Wirecard hat in den vergangenen Wochen und Monaten zahlreiche neue oder erweiterte Kooperationen verkündet. Der Schwerpunkt lag dabei auf Unternehmen in Asien und Europa. Nun baut der Zahlungsabwickler aber auch sein Engagement in Nordamerika weiter aus. Dort wird Wirecard das US-Fintech-Unternehmen Credibly bei der Digitalisierung des Kreditvergabeprozesses unterstützen. Die Auszahlung von Darlehen soll laut einer Unternehmensmitteilung künftig über physische oder digitale Karten ausgegeben werden. ...

