Lifesize Go gibt es jetzt in mehreren Sprachen und für Firefox, um die globale Nachfrage nach kostenlosen, schnellen und flexiblen Videokonferenzen zu decken

MUNICH, Germany, Sept. 11, 2019, ein globaler Anbieter von Videozusammenarbeit- und Meeting-Produktivitätslösungen, gab heute bekannt, dass Lifesize Go, ein kostenloser browserbasierter Gruppen-Videokonferenzdienst, ab sofort 14 weitere Sprachen abdecken wird. Darunter befinden sich neben Deutsch auch Französisch, Spanisch, Italienisch, Chinesischnun auch direkt mithilfe des Firefox-Browsers verwendet werden, für eine sofortige Verbindung und ohne dass hierfür das Herunterladen von Software oder Apps notwendig ist.



Seit Start im Juni 2018 ermöglicht Lifesize Go seinen Nutzern Meetings zu organisieren, an Meetings teilzunehmen, Inhalte auszutauschen und teamübergreifend über jedes mobile oder stationäre Gerät zusammenzuarbeiten. Entwickelt um sich elementar und reibungslos in den Browser zu integrieren, ermöglicht Lifesize Go seinen Nutzern, eine unbegrenzte Anzahl von Anrufen zu verwalten, ohne dass sie hierfür zusätzliche Software herunterladen oder die Dauer des Gesprächs begrenzen müssen.

"Lifesize Go hilft Teams von Unternehmen egal welcher Größe dabei, sich jederzeit mit ihren bevorzugten Geräten verbinden und zusammenarbeiten zu können, ohne dabei durch Downloads, Verzögerungen oder umständliche Anforderungen eingeschränkt zu werden", erklärt Bobby Beckmann, CTO von Lifesize. "Mit der erweiterten Sprach- und Browserunterstützung, machen wir dieses kostenlose und flexible Video-Meeting-Erlebnis nun weltweit für noch mehr Teams zugänglich."

Tausende von Menschen haben Lifesize Go bereits für Einzelinteraktionen, Teambesprechungen und Echtzeit-Zusammenarbeit genutzt. Laut einem kürzlich von Lifesize veröffentlichten Forschungsbericht , gehören genau diese Szenarien zu den häufigsten Anwendungen für Videokonferenzen am Arbeitsplatz. Jetzt kann das Mobile-First Lifesize Go-Erlebnis für Meeting-Veranstalter und Teilnehmer auch in vielen nicht-englischsprachigen Regionen einfacher gestaltet und genutzt werden, so dass diese Teams in der Lage sind, sich unkompliziert in ihrer Muttersprache zu verbinden und zusammenzuarbeiten.

E-Mail-Einladungen mit einmaligen Meeting-Links zur Teilnahme an Lifesize Go-Anrufen sowie die technische Hilfe wurden ebenfalls in Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch übersetzt.

In jeder unterstützten Sprache bietet Lifesize Go eine Reihe von Vorteilen für die Videokommunikation, darunter:

Kostenlose, unbegrenzte Gruppen-Videoanrufe: Teams können sich miteinander verbinden und mit bis zu acht Teilnehmern so viele Videoanrufe wie nötig planen, ohne dabei zeitlich eingeschränkt oder an ein kostenpflichtiges Abonnement gebunden zu sein.



Teams können sich miteinander verbinden und mit bis zu acht Teilnehmern so viele Videoanrufe wie nötig planen, ohne dabei zeitlich eingeschränkt oder an ein kostenpflichtiges Abonnement gebunden zu sein. Unkompliziertes Moderieren und Beitreten von Meetings: Die Erleichterung von Einzel- und Gruppen-Videokonferenzen mit Chrome-, Firefox- und Safari-Browsern auf Desktop- und Mobilgeräten spart Zeit, da die Koordination vor dem Meeting oder das Herunterladen von Software entfällt.



Die Erleichterung von Einzel- und Gruppen-Videokonferenzen mit Chrome-, Firefox- und Safari-Browsern auf Desktop- und Mobilgeräten spart Zeit, da die Koordination vor dem Meeting oder das Herunterladen von Software entfällt. Sichere Inhaltsfreigabe: Mithilfe der unternehmensweiten Cloud-Videokonferenzplattform von Lifesize können Bildschirme, Anwendungen oder Browser-Registerkarten sicher von einem Desktop-Gerät aus über ein mobiles oder Wi-Fi-Netzwerk mit Teilnehmern auf der ganzen Welt geteilt werden.

Weitere Informationen zu Lifesize Go finden Sie unter https://www.lifesize.com/de/video-conferencing-app/go .

Über Lifesize

Lifesize kombiniert erstklassige, cloudbasierte Videokonferenzdienste mit integrierten Geräten, die weltweit einen neuen Standard für Arbeitsplatzkommunikation und -produktivität setzen. Lifesize wurde von Frost & Sullivan als Cloud-Videokonferenzanbieter des Jahres ausgezeichnet und ist branchenweit führend bei der Kundenzufriedenheit mit der weltweit ersten 4K-Videokonferenzlösung und 4K-Servicearchitektur, die an seinem Hauptsitz in Austin Texas, USA) entworfen und entwickelt wurde. Um zu erfahren, warum Unternehmen und andere Organisation wie Yelp, Netflix, Salvation Army, Yale University und NASA sich bei ihrer unentbehrlichen Teamkommunikation auf Lifesize verlassen, besuchen Sie www.lifesize.com oder folgen Sie dem Unternehmen unter @Lifesize .

Lifesize und das Lifesize Logo sind Marken von Lifesize, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

