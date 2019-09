Die Schweizer Großbank UBS hat Vestas von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 610 auf 585 dänische Kronen gesenkt. Das Verhältnis von Chancen zu Risiken sei nun wieder günstig, schrieb Analyst Supriya Subramanian in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Erwartungen an den Hersteller von Windkraftanlagen seien nach dem enttäuschenden zweiten Quartal schlagartig gesunken. Subramanian hält die Bedenken aber für temporär und den Kursrutsch der Aktie für deutlich überzogen./ag/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2019 / 17:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-09-11/09:08

ISIN: DK0010268606